Пылает центр Москвы: что произошло (ВИДЕО)

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Недилько Ксения
Прямо сейчас в центре Москвы, столицы страны-агрессорки России, вспыхнул огромный пожар. По данным РосСМИ, пожар возник в ЖК "Роза Росса", горит пентхауз.
Пожар в центре Москвы
Экстренные службы уже выехали на место пожара. Большой пожар возник в районе Хамовники в центре Москвы.
По сообщениям местных пабликов, пылает пентхауз в одном из домов элитного жилого комплекса.
Информации о пострадавших при пожаре в центре Москвы не поступало, сообщили в МЧС РФ.
Там подчеркнули, что горит кровля 6-этажного строящегося здания.
Информация обновляется.
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