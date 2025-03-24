Пылает центр Москвы: что произошло (ВИДЕО)

Прямо сейчас в центре Москвы, столицы страны-агрессорки России, вспыхнул огромный пожар. По данным РосСМИ, пожар возник в ЖК "Роза Росса", горит пентхауз.

Пожар в центре Москвы

Экстренные службы уже выехали на место пожара. Большой пожар возник в районе Хамовники в центре Москвы.

По сообщениям местных пабликов, пылает пентхауз в одном из домов элитного жилого комплекса.

Информации о пострадавших при пожаре в центре Москвы не поступало, сообщили в МЧС РФ.

Там подчеркнули, что горит кровля 6-этажного строящегося здания.

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