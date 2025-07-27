Пятилетняя Регина Абрамова из Львова вошла в Книгу рекордов Украины как самый молодой ребенок, который самостоятельно поднялся на самую высокую точку страны — гору Говерлу. Свое восхождение девочка совершила 26 июля без помощи взрослых. Маршрут она преодолела через 2 часа 29 минут.

Пятилетняя девочка из Украины покорила Говерлу

Регина — воспитанница львовской Комплексной детско-юношеской спортивной школы №1. Несмотря на юный возраст, у нее уже есть серьезные спортивные достижения. В апреле этого года девочка установила еще один рекорд Украины – в соревнованиях по гимнастике, удержавшись в перевернутом висе на кольцах в течение 5 минут и 52 секунд.

Юная спортсменка активно участвует в беговых стартах, уже имея за плечами более двух десятков соревнований. Ее тренеры отмечают: Регина – пример чрезвычайной выносливости, дисциплины и любви к спорту.

Новый рекорд не только впечатляет, но и вдохновляет: девочка доказала, что даже в пять лет можно достигать вершин — в прямом и переносном смысле.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в первой половине 2025 года российская экономика демонстрирует глубокий структурный кризис: умеренный рост промышленного производства на 1,4% обеспечен преимущественно госзаказами в сфере военно-промышленного комплекса. Наибольший прирост зафиксирован в производстве военного назначения, электроники, оптики и металлических изделий.

На фоне всеобщего спада в гражданском секторе только одна отрасль показывает стабильный рост — ритуальный бизнес. В первом полугодии 2025 года он вырос на 16%, а его объем за январь-апрель достиг 425 миллионов долларов. Аналитики связывают это с демографическим кризисом и массовыми потерями во время войны против Украины.

А другие секторы гражданской экономики демонстрируют падение. В июне индекс промышленного производства снизился на 1,9%, особенно в производстве гражданского транспорта (-26,8%), электроники (-8,6%) и кожевенных изделий (-4,7%).

