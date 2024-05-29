Пять моделей с уникальным цветом кожи, которые изменили мир моды

В последние годы модная индустрия сделала значительные шаги в направлении инклюзивности и разнообразия. Сегодня мы рассмотрим семь выдающихся моделей с уникальным цветом кожи, которые оставили заметный след в мировой моде.

Модели с уникальным цветом кожи покорили мир моды

1. Винни Харлоу (Winnie Harlow)

Канадская модель Винни Харлоу, настоящее имя которой Шантель Браун-Янг, стала известна благодаря своей уникальной коже с витилиго. Во вреям телешоу "America's Next Top Model" модель показала, что уникальные черты могут стать вашим преимуществом. Винни сотрудничала с такими брендами, как Desigual и Swarovski, и активно выступает за разнообразие в модельной индустрии.





2. Диандра Форрест (Diandra Forrest)

Диандра Форрест выделяется не только своим альбинизмом, но и своей активной позицией в вопросах равенства. Родом из США, она стала одной из первых моделей-альбиносов, которая подписала контракт с крупным модельным агентством. Диандра участвовала в кампаниях и показах таких брендов, как Vivienne Westwood и Jean Paul Gaultier.





3. Шон Росс (Shaun Ross)

Шон Росс из США начал свою карьеру в модельном бизнесе в возрасте 16 лет и быстро стал заметной фигурой благодаря своему альбинизму. Он работал с брендами как Alexander McQueen и Givenchy и появлялся в видеоклипах известных исполнителей. Шон также активно участвует в социальных кампаниях, направленных на борьбу с дискриминацией.





4. Джилл Кортлева (Jill Kortleve)

Джилл Кортлева, модель нидерландско-индонезийского происхождения, привлекла внимание к себе своей нестандартной фигурой и экзотическими чертами. Она работала с такими брендами, как Fendi и Chanel, и является одним из новых лиц модной индустрии, которые выступают за включение моделей всех размеров и национальностей.

5. Халима Аден (Halima Aden)

Халима Аден стала первой моделью, которая вышла на подиум в хиджабе, что стало важным моментом в истории моды. Она родилась в лагере для беженцев и своим примером показывает, что мода должна быть доступна каждому. Халима работала с Yeezy и Max Mara и активно участвует в различных социальных проектах.





Эти модели доказывают, что красота имеет множество лиц, и каждое из них достойно представления на мировой арене. Их успехи являются важным шагом к более широкому признанию разнообразия в модной индустрии.