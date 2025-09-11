logo

Продала душу за коллекцию Labubu: москвичка скрепила договор кровью
Продала душу за коллекцию Labubu: москвичка скрепила договор кровью

Из-за продажи души москвичке грозят серьезные неприятности и даже смерть

11 сентября 2025, 19:41
Автор:
Кречмаровская Наталия

Москва согласилась продать свою душу за 100 тыс. рублей — деньги потратила на коллекцию Labubu и планирует еще купить билет на концерт Кадышевой.

Продала душу за коллекцию Labubu: москвичка скрепила договор кровью

Labubu. Фото из открытых источников

Соглашение заключила официально, скрепив договор кровью, пишет российское издание Mash. Отмечается, что объявление о продаже души за 100 тыс. рублей разместил в интернете маркетолог по имени Дмитрий. Объяснил, что сделал объявление ради хайпа и пранка, который вышел из-под контроля. На объявление отозвалась девушка по имени Карина — она согласилась на сделку, подписала документ и даже скрепила его кровью.

Вырученные деньги, как пишет издание, девушка потратила на коллекционных Лабубу. Остаток планирует потратить на билет на концерт Кадышевой. Относительно судьбы проданной души рассказала, что ей все равно. А что делать с душой – теперь решать владельцу, но и он ничего не понимает.

В РПЦ предупредили, что это не шутки. Карина действительно продала душу, то есть выбрала сторону зла. В перспективе у нее могут происходить моральные и личностные упадки, болезни, страдания и даже смерть. Дмитрий, как пишет издание, тоже дошутился – в православной интерпретации он теперь Сатана, потому что купил душу. Им обоим церковь советует одуматься и сходить в храм – осознать, признать ошибку и искренне покаяться.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские власти пытаются значительно ограничить доступ россиян к высшему образованию — хотят получить больше "рабочих рук" и сделать молодежь частью военной машины.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что уже в декабре в российских вузах резко сократят количество платных мест.




Источник: https://t.me/mash/67724
