При взаимодействии с другими видами у животных возрастает интеллект - ученые

Ученые из Британского Бристольского университета выяснили, что взаимодействие животных с другими видами фауны делает их умнее. Об этом пишет Nature Communications.

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Так, известно, что за основу исследований ученые взяли гипотезу социального интеллекта, которая предполагает, что во время коммуницирования животных возрастают их умственные способности. При этом, стало известно, что интеллект развивается не только при взаимодействии с "родичами", но и с "чужаками". В подтверждение этому, известно, что для того, чтобы выжить, животному практически с рождения нужно взаимодействовать не только с родственниками – матерью, стаей, но и с окружающими его другими представителями фауны. В дальнейшем, особи нужно добывать пищу, заботиться о детенышах, отстаивать территорию обитания, иногда мигрировать – тут без контакта с "чужаками" не обойтись. Все это постоянно способствует развитию интеллекта животного, ведь ему важно понимать где может ожидать опасность – нужно изучить повадки возможных недругов, их привычки, среду обитания и т.п., чтобы в нужный момент суметь перехитрить их, либо отвоевать ареол обитания и пищу.

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