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Правительство США готовится к концу света: на этот проект для избранных потрачены миллиарды долларов

Правительство США якобы построило ряд подземных городов для элиты на случай конца света

1 мая 2025, 16:24
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Ткачик Олеся

Бывшая чиновник администрации президента Джорджа Буша шокировала общественность громким заявлением: правительство США якобы готовится к массовому вымиранию на Земле, втайне создавая сеть подземных баз для элиты.

Правительство США готовится к концу света: на этот проект для избранных потрачены миллиарды долларов

США

Кэтрин Остин Фиттс, занимавшая должность заместителя министра жилищного строительства и городского развития, выступила в подкасте Такера Карлсона с утверждением, что в период с 1998 по 2015 годы правительство потратило более 21 триллиона долларов на секретные проекты. По ее словам, средства были направлены на строительство подземных городов, транспортных тоннелей и специальной инфраструктуры, расположенной как на территории США, так и под океанами.

"Мы с коллегой провели двухлетнее исследование. По нашим оценкам, существует по меньшей мере 170 таких объектов, соединенных между собой подземной транспортной сетью", — заявила Фиттс.

На вопрос о назначении этих объектов она ответила коротко: "Подготовка к событию почти полного вымирания".

Что именно может привести к катастрофе — Фиттс не уточнила, однако среди потенциальных угроз назвала изменение климата, истощение ресурсов, геополитические конфликты и социальные беспорядки.

Наибольшее удивление вызвало ее заявление о том, что ей вроде бы предложили место в одной из подземных баз, но она отказалась: "Я лучше останусь на поверхности и приму свою судьбу".

В то же время Фиттс озвучила ряд конспирологических утверждений, в частности о существовании "глобального комитета" — так называемого "Мистера Глобала", который вроде бы стремится покорить человечество через контроль сознания. Она также утверждала, что вакцины против COVID-19 "изменяют ДНК" и могут вызвать бесплодие.

Свои выводы Фиттс подкрепляет исследованием экономиста Марка Скидмора из Университета штата Мичиган, который вместе с ней обнаружил многомиллиардные "ошибки" в финансировании Пентагона и HUD: в 2015 году только Армия США провела "недокументированные корректировки" на $6.5 триллиона, переименовав бюджет в $6.5 триллиона.

Фиттс считает, что эти средства были направлены на подземную инфраструктуру и новейшие энергетические технологии. "Я уверена, что у правительства есть доступ к прорывным источникам энергии, которые просто не раскрывают публично, потому что они могут быть использованы как оружие. А если люди будут иметь полный доступ к энергии — ими будет сложнее управлять", — подытожила она.

Пока доказательств существования 170 подземных баз или катастрофической угрозы нет, однако заявления Фиттс продолжают вызвать ажиотаж у медиа и среди сторонников теорий заговора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Китае заявили о том, что коронавирус зародился в США.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-14664849/Tucker-Carlson-stunned-ex-Bush-official-reveals-US-doomsday-bunkers-elites.html
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