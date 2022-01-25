Позволяют видеть даже в темноте: ученые разработали очки для слепых

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Карина Ожерельева
Люди с недостатками зрения вскоре получат доступ к новой паре очков, использующих инфракрасную технологию, которая поможет им ориентироваться в окружающем мире. Об этом сообщает Futurism.
Очки для слабовидящих - Futurism
Мануэль Зан и Армаган Ахмад Хан из Технического университета Мюнхена в Германии опубликовали новое исследование, еще не прошедшее рецензированием экспертов, относительно 3D-камеры и нарукавной повязки, помогающих видеть в полной темноте.
В разработке используется пара инфракрасных камер, вставленных в 3D-печатные очки, что позволяет получить стереоскопическое изображение, которое небольшой компьютер использует для создания карты окружающей местности. Поскольку он использует очки, то устройство работает даже в темноте. Нарукавная повязка установки использует 25 вибрирующих приводов в сетке, чтобы помочь пользователям понять, насколько близки объекты, а также как они расположены. Если пользователь приближается к помехе, интенсивность вибрации соответствующих приводов постепенно увеличивается.
Во время тестирования волонтеры наслаждались 98-процентной точностью при навигации запланированными путями через препятствия. Все пятеро участников смогли пройти маршрут с препятствием.
В работе разработчики используют Kinect от Microsoft, систему обнаружения движения, используемую для игр Xbox.
Это интересная идея для слабовидящих. Некоторые полагаются на программы, где волонтеры описывают предмет, который они содержат, а некоторые программы дают общее описание предметов в комнате. Но эффективность этой новой гарнитуры в сочетании с тем фактом, что она не использует наушники и не блокирует другие органы чувств, делает ее достаточно интересным изобретением.
Как сообщали ранее "Комментарии", японцы изобрели электромобиль для наводнений.
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