Позволяют видеть даже в темноте: ученые разработали очки для слепых

Люди с недостатками зрения вскоре получат доступ к новой паре очков, использующих инфракрасную технологию, которая поможет им ориентироваться в окружающем мире. Об этом сообщает Futurism.

Очки для слабовидящих - Futurism

Мануэль Зан и Армаган Ахмад Хан из Технического университета Мюнхена в Германии опубликовали новое исследование, еще не прошедшее рецензированием экспертов, относительно 3D-камеры и нарукавной повязки, помогающих видеть в полной темноте.

"Даже в современную эпоху люди с изъянами зрения сталкиваются с постоянными трудностями навигации. Наиболее распространенный инструмент, доступный для них, – это трость. Хотя трость позволяет хорошо обнаруживать объекты в непосредственной близости от пользователя, ей не хватает возможности выявлять находящиеся на расстоянии препятствия", — написали разработчики в своем исследовании.

В разработке используется пара инфракрасных камер, вставленных в 3D-печатные очки, что позволяет получить стереоскопическое изображение, которое небольшой компьютер использует для создания карты окружающей местности. Поскольку он использует очки, то устройство работает даже в темноте. Нарукавная повязка установки использует 25 вибрирующих приводов в сетке, чтобы помочь пользователям понять, насколько близки объекты, а также как они расположены. Если пользователь приближается к помехе, интенсивность вибрации соответствующих приводов постепенно увеличивается.

Во время тестирования волонтеры наслаждались 98-процентной точностью при навигации запланированными путями через препятствия. Все пятеро участников смогли пройти маршрут с препятствием.

В работе разработчики используют Kinect от Microsoft, систему обнаружения движения, используемую для игр Xbox.

Это интересная идея для слабовидящих. Некоторые полагаются на программы, где волонтеры описывают предмет, который они содержат, а некоторые программы дают общее описание предметов в комнате. Но эффективность этой новой гарнитуры в сочетании с тем фактом, что она не использует наушники и не блокирует другие органы чувств, делает ее достаточно интересным изобретением.

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