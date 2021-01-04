Позитивные фото животных, которые очень любят обниматься

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Кириєнко Анна
Не секрет, что все — как люди, так и животные любят обниматься и дарить тепло другим. Объятия — это хорошая возможность зарядиться положительной энергией и подарить кому-то хорошее настроение.
Хорошее настроение - милые животные которые очень любят объятия. Фото: fotki.yandex.ru
Поэтому если вам вдруг грустно, просто посмотрите на этих милых и дружелюбных животных и не забудьте обнять близкого человека, который находится возле вас.
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Напоминаем, чтобы человек чувствовал себя полноценно и счастливо, ему нужно обниматься. Простые объятия не только улучшают настроение и вызывают радость, но и благоприятно влияют на внутренние процессы организма. Так объятия могут предотвращать проблемы с сердцем, в частности защитить от инсульта и гипертонии. Об этом рассказали американские ученые.
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