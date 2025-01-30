Популярные чипсы могут быть опасны: массово отзывают целые партии

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов использует свое строжайшее сообщение об отзыве более 6000 пакетов чипсов в двух штатах США из-за "незадекларированного молока". Об этом пишет The New York Times.

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Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов повысило отзыв 6344 мешков классических картофельных чипсов Lay's до самого высокого уровня строгости, предупреждая о потенциально серьезных или даже смертельных последствиях от потребления продукта.

В прошлом месяце компания Frito-Lay объявила о первом отзыве некоторых своих пакетов классических картофельных чипсов Lay's по 13 унций, поскольку они могли содержать "незадекларированное молоко".

В понедельник Управление по контролю за продуктами и лекарствами повысило его до класса отзыва, согласно агентству, являющемуся предупреждением о том, что потребление продукта — для тех, кто имеет аллергию или чувствительность к молоку — может повлечь за собой "серьезные неблагоприятные последствия для здоровья". или смерть".

Кого это касается?

По данным FDA, отзыв касается потребителей в Орегоне и Вашингтоне, купивших пакетики чипсов еще 3 ноября 2024 года.

FDA имеет три классификации для отзыва. Класс I, самое строгое сообщение, — это "ситуация, в которой существует обоснованная вероятность того, что использование или влияние нарушающего правила продукта приведет к серьезным неблагоприятным последствиям для здоровья или смерти", — сообщает агентство на своем веб-сайте.

Закон о маркировке пищевых аллергенов и защите потребителей от 2004 года определяет молоко как один из восьми основных пищевых аллергенов. (Другие семь – это яйца, рыба, ракообразные, орехи, арахис, пшеница и соевые бобы.)

Кто в зоне риска?

Люди с аллергией или сильной чувствительностью к молоку.

На какие продукты это влияет?

Если вы волнуетесь, что эти чипсы могут быть в вашей амбаре, вот на что вам следует обратить внимание: пакеты должны иметь "гарантированную свежую" дату 11 февраля 2025 года и содержать код производства 6462307xx или 6463307xx.

А как насчет других продуктов Lay?

Никакие другие продукты, вкусы, размеры или разнообразные упаковки Lay's не были отозваны.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Coca-Cola отозвала свои напитки в нескольких странах Европы в понедельник из-за чрезмерного уровня потенциально вредного вещества. Отзыв касается банок и стеклянных бутылок кока-колы, спрайта, чая Fuze и других напитков в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Люксембурге с ноября.