Почему у жирафа такие длинные ноги: раскрытая учеными причина поражает

До того, как жирафы стали "небоскребами саванны", эволюция чуть не довела их до сердечного истощения. Сегодня ученые считают, что длинные ноги появились у этих животных раньше длинных шеи.

Как отмечает Vice, эволюционный процесс, вероятно, помог сердцу жирафа справиться с нагрузкой из-за большого роста. Исследование показало, что сердце жирафа работает значительно интенсивнее, чем у любого другого млекопитающего животного.

Ученые подсчитали, что около 16% энергии покоя сердце жирафа тратит только на перекачку крови в мозг — почти вдвое больше, чем у животных подобного размера. Без длинных ног, поднимающих сердце, эти расходы выросли бы до 21%, что могло бы сделать жизнь жирафа чрезвычайно тяжелой.

Роджер Сеймур из Университета Аделаиды и Эдвард Снеллинг из Университета Претории создали компьютерную модель "элаффе" — гибрид жирафа и антилопы канна с короткими ногами и длинной шеей. Модель показала экстремальное артериальное давление около 286 мм рт. ст., тогда как у обычного жирафа – 200 мм рт. ст. Это подтвердило, что длинные ноги значительно снижают работу сердца для перекачки крови вверх.

Ученые заключили: жирафы сначала получили длинные ноги, что, вероятно, способствовало их выживанию. Ископаемые останки свидетельствуют, что эта адаптация появилась около 16 млн. лет назад. У ранних жирафов ноги были длинные, а шеи относительно короткие; позже виды начали балансировать обе характеристики. Это означает, что эволюция поднимала сердце первой, давая кровеносной системе время приспособиться, прежде чем шея начала удлиняться.

Однако эволюция имеет свои ограничения. Легкие находятся рядом с сердцем, и слишком высокое кровяное давление может вызвать пропитку жидкости в воздушные мешки, вызывая удушье. Возможно, именно это объясняет, почему ни одно наземное животное не развило более высокое прямое тело, чем жираф.

Ученые подчеркивают, что жирафы созданы с точностью, необходимой для выживания.

"Эволюция нашла баланс, позволяющий жирафам подниматься над деревьями, не опасаясь отказа сердца", — подытожили исследователи.

