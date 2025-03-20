Почему астронавтка, проведшая в космосе 9 месяцев, состарилась на десять лет

Когда 59-летняя астронавтка NASA Сунита "Суни" Уильямс вернулась на Землю после 288 дней, проведенных в космосе, ее внешность поразила многих. Она выглядела значительно состарившейся – будто через год ее организм пережил десятилетнее старение.

Сунита Вильямс

Дело в том, что длительное пребывание в условиях микрогравитации действительно оказывает серьезное влияние на тело и мозг человека, ускоряя процессы старения. Ее рекордная миссия, которая изначально должна была длиться всего восемь дней, стала не только испытанием на выносливость, но и наглядным доказательством того, как космические условия изменяют организм человека.

Перед полетом Уильямс была известна своими длинными каштановыми волосами. Даже Дональд Трамп, вспоминая о ее миссии, называл ее "женщиной с дикими волосами". Но, вернувшись на Землю, она появилась с почти полностью седыми волосами.

Хотя можно предположить, что это просто следствие отсутствия окрашивания, на самом деле этот процесс мог повлиять на сильный стресс. Исследование 2020 показало, что высокий уровень адреналина и кортизола ускоряет потерю меланоцитов – клеток, отвечающих за пигментацию волос.

Кроме того, микрогравитация изменяет циркуляцию жидкостей в теле, повышая давление в коже головы, что также может влиять на волосы.

Кстати, еще в 2007 году Уильямс стал первым человеком, пробежавшим марафон в космосе, используя беговую дорожку на борту МКС. Однако даже регулярные тренировки не смогли полностью предотвратить потерю мышечной массы и хрупкости костей.

В условиях микрогравитации ноги, бедра и позвоночник не испытывают такой нагрузки, как на Земле, что приводит к быстрой потере мышечной ткани. К тому же астронавты ежемесячно теряют примерно 1% плотности костей – эквивалент года старения на Земле.

Отсутствие солнечного света играет также роль: даже несмотря на прием витамина D, организм астронавтов не приоритизирует поддержание костной массы.

Поскольку в космосе сердцу не нужно работать против силы тяготения, оно слабеет. Уменьшается объем крови, меняется ее циркуляция, что может приводить к аритмии и даже к образованию тромбов.

Еще одним интересным явлением является "куриные ноги" – когда из-за перераспределения жидкостей лицо астронавтов становится одутловатым, а ноги, наоборот, выглядят более тонкими. Поэтому большинство астронавтов по возвращении требуется время, чтобы снова научиться ходить.

Уильямс вернулась на Землю заметно похудевшей, что типично для астронавтов, поскольку в космосе им часто не хватает аппетита. Кроме того, стандартный космический рацион, состоящий из обезвоженных супов и консервированных блюд, не слишком привлекателен.

За время миссии астронавты теряют в среднем около 5% жировой массы. Несмотря на это, Уильямс утверждает, что ее вес остался почти неизменным.

Один из наиболее опасных факторов долгосрочных космических путешествий – это влияние радиации. Атмосфера и магнитное поле Земли защищают нас от вредного излучения, но в космосе у астронавтов нет такой защиты.

За шесть месяцев в космосе человек получает более чем в десять раз более высокую дозу радиации, чем на Земле. Это может привести к повышенному риску развития раковых заболеваний и нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера. Исследования показали, что по возвращении с орбиты у астронавтов активизируются механизмы восстановления ДНК, что указывает на значительное повреждение клеток.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что происходит с телами астронавтов в космосе.



