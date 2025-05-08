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Playboy Украина сделал спецвыпуск: на страницах появились невероятные женщины

Женщины, прошедшие через войну, теперь на страницах журнала Playboy Украина

сегодня, 16:15
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Недилько Ксения

Украинские женщины, прошедшие через войну, ранения и реабилитации, — теперь на страницах спецвыпуска Playboy Украина. Об этом сообщили на официальной странице журнала в Instagram, опубликовав фото украинского военного фотографа Константина Либерова.

Playboy Украина сделал спецвыпуск: на страницах появились невероятные женщины

Обложка спецвыпуска журнала Playboy Украина. Фото: Константин Либеров

Военные: Анастасия Савка с позывным "Феникс", Яна Залевская с позывным "Мультик", Кристина Санина, а также получившие ранения гражданские женщины: Надежда Оксюта и Ольга Дятлюк – в кадре Константина Либерова, в платьях украинских дизайнеров и с украшениями из коллекции "Любовь достойна всего" от украинского бренда.

Они смотрят в объектив и зеркало, чтобы сказать: "Я есть. Я прекрасна. И я достойна любви".

Фотопроект "Красота со шрамом", говорит о женской силе, которая не исчезает после травмы. О красоте, которую не меняет протез или шрам. О принятии, начинающемся с честного, нежного взгляда на себя новую — без предубеждений.

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Playboy Украина сделал спецвыпуск: на страницах появились невероятные женщины - фото 3
Playboy Украина сделал спецвыпуск: на страницах появились невероятные женщины - фото 4
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Playboy Украина сделал спецвыпуск: на страницах появились невероятные женщины - фото 6
Playboy Украина сделал спецвыпуск: на страницах появились невероятные женщины - фото 7
Playboy Украина сделал спецвыпуск: на страницах появились невероятные женщины - фото 8
Playboy Украина сделал спецвыпуск: на страницах появились невероятные женщины - фото 9
Playboy Украина сделал спецвыпуск: на страницах появились невероятные женщины - фото 10

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинская певица Оля Полякова, которой в этом году исполнилось 46 лет, впервые снялась для известного мужского журнала Playboy.

Об этом сообщили на официальной странице журнала в Instagram и анонсировали, что номер выйдет в апреле.

"Оля Полякова украсила обложку апрельского Playboy. Украинская поп-дива впервые появилась на обложке легендарного мужского журнала. Полякова, которой в этом году исполнилось 46, доказывает: настоящая красота не имеет возраста. У певицы сейчас в своей лучшей форме. о сильном желании и упорном труде", – говорится в посте журнала.

Фото Оли Поляковой для журнала сделала фотограф Соня Плакидюк.



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