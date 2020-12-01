Пиво вместо рождественских венков: пастор американской церкви подарил прихожанам оригинальные подарки (фото)

Церковь Гилеад в Чикаго оригинально и неожиданно подошла к новогодним подаркам. В этом году пастор заведения Винс Амлин вместо рождественских венков подарил прихожанам упаковки с пивом, украшенные зеленой праздничной лентой и рождественской свечой. Эту информацию предоставил сайт Religion News Service.

Пастор американской церкви подарил прихожанам оригинальные подарки. Фото: religionnews

Традиционно члены общины пришли на предновогоднее собрание чтобы помолиться и получить праздничные венки. Неожиданный подарок осчастливил и поразил их вдвое больше.

Свою смешную выходку пастор объясняет просто — пиво помогает расслабиться на праздниках, поэтому он решил подарить именно его.

Винс Амлин также сообщил, что Гилеад совсем не похожа на другие традиционные церкви. Ее позиционируют как прогрессивное, инклюзивное и творческое общество христианской веры.

Пиво в жизни церкви появилось еще в 2017 году. Именно тогда Гилеад заключила договор, по которому религиозная организация рекламирует пиво. За рекламу церковь получает деньги на свое содержание и развитие.

Оказывается, пиво может приносить пользу организму. Этот напиток восстанавливает потерянную жидкость, служит успокоительным средством и предохраняет от камней в почках.

Напоминаем, что в Гослесагентстве рассказали, сколько в этом году будут стоить праздничные елки. Самые дешевые елки можно найти в Харьковской области, самые дорогие — в Ивано-Франковске. В общем, цены по Украине будут колебаться в диапазоне от 60 до 100 гривен.

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