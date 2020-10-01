Питьевая и тоннельная: список самых необычных книг в мире

Книги — это вечный источник знаний и мотивации. Но существую книги, которые поражают не только своим содержанием, а еще и своей идеей, и оформлением, потому что превращаются в настоящее произведение искусства. Подборкой таких книг поделилось издание Billionnews.

"Мой папа в джунглях"

Пять лет назад в одном из аргентинских издательств представили проект "Книга-дерево-книга", который обрел огромную популярностью. Его суть заключалась в том, чтобы выпускать детские книги из переработанной бумаги, в которую вплетены семена и экологические чернила. После прочтения, книгу можно посадить и спустя некоторое время из нее вырастет дерево. Эта идея напоминает о важности сохранения лесов нашей планеты.





"Питьевая" книга

Книга, созданная американским химиков, примечательно тем, что ее можно использовать как фильтр для воды. Страницы этого произведения состоят из особого абсорбирующего материала с тонким покрытием серебряных частиц, которые могут очистить грязную воду и предотвратить попадание опасных бактерий.





"Тоннельная" книга

Удивительное произведение, которое принадлежит иллюстратору и "бумажному скульптору" Марии Писано. В этой книге не только рассказана, но и показана история создания подземного тоннеля, который соединяет Нью-Йорк и Нью-Джерси.





"Книга-приправа"

Эта книга точно станет палочкой-выручалочкой любого повара, ведь в ее листах хранятся различные специи. Для того, чтобы использовать их по назначению, достаточно оторвать листик и положить на сковороду, в течение пары минут он раствориться и вы получите свои специи.





Ранее издание "Комментарии" рассказывало о лучших книгах 2020 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!