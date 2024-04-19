Первый в мире плавучий парк аттракционов: как он выглядит

В сфере мирового туризма готовится кардинальное новшество, которое обещает изменить представления о развлечениях. Саудовская Аравия анонсировала планы по созданию первого в мире плавучего тематического парка. Проект под названием "Буровая вышка" обойдется более чем в 4 миллиарда фунтов стерлингов и станет не просто парком, а настоящей революцией в индустрии приключенческого туризма.

Саудовская Аравия строит тематический парк на море за 4 млрд фунтов

Проект будущего: Остров приключений на воде

"Буровая вышка" не только демонстрирует фантастические размеры, занимая площадь в 1,6 миллиона квадратных футов, но и предлагает безпрецедентное разнообразие развлечений. Согласно планам, парк будет расположен в 25 милях от саудовского побережья и сможет ежедневно принимать до 10 000 гостей. Посетители смогут добраться до парка как по воздуху, благодаря вертолетной площадке, так и по морю, используя круизные корабли или паромы.

Это амбициозное предприятие поддерживается Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии и направлено на создание "совершенно новой игровой площадки для приключенческого туризма". От американских горок нового поколения до тематических развлечений, каждый аспект парка разрабатывается с целью предоставить гостям уникальный и незабываемый опыт.





Уникальные аттракционы и мировой дизайн

Проект предусматривает не только развлекательные объекты, но и инфраструктуру для комфортного пребывания: три отеля с роскошными номерами, дизайн которых разработан ведущими мировыми специалистами, а также 11 ресторанов, которые предложат разнообразие кулинарных изысков. Интерьеры заведений, как и весь парк, воплощают в себе синтез современных технологий и уважение к морской истории места, ведь проект включает в себя переосмысление старой нефтяной платформы.





Впечатляющее вложение и будущие перспективы

Инвестиции в размере свыше 4 миллиардов фунтов стерлингов подчеркивают не только масштаб проекта, но и его значимость для экономики Саудовской Аравии. Это ставка на уникальное сочетание технологий, дизайна и природы, которое должно привлечь внимание туристов со всего мира, искающих новые острые ощущения.

Проект "Буровая вышка" станет не просто новым аттракционом, но и символом технологического и культурного возрождения в регионе. С его реализацией Саудовская Аравия обещает переосмыслить концепцию тематических парков, превратив их в магнетические центры мирового туризма.