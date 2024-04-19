logo

BTC/USD

63733.28

ETH/USD

3049.19

LTC/USD

82.44

USD/UAH

40.15

EUR/UAH

43.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Первый в мире плавучий парк аттракционов: как он выглядит
commentss НОВОСТИ Все новости

Первый в мире плавучий парк аттракционов: как он выглядит

Саудовская Аравия инвестирует 4 млрд фунтов в создание первого в мире плавучего тематического парка

19 апреля 2024, 17:00
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

В сфере мирового туризма готовится кардинальное новшество, которое обещает изменить представления о развлечениях. Саудовская Аравия анонсировала планы по созданию первого в мире плавучего тематического парка. Проект под названием "Буровая вышка" обойдется более чем в 4 миллиарда фунтов стерлингов и станет не просто парком, а настоящей революцией в индустрии приключенческого туризма.

Первый в мире плавучий парк аттракционов: как он выглядит

Саудовская Аравия строит тематический парк на море за 4 млрд фунтов

Проект будущего: Остров приключений на воде

"Буровая вышка" не только демонстрирует фантастические размеры, занимая площадь в 1,6 миллиона квадратных футов, но и предлагает безпрецедентное разнообразие развлечений. Согласно планам, парк будет расположен в 25 милях от саудовского побережья и сможет ежедневно принимать до 10 000 гостей. Посетители смогут добраться до парка как по воздуху, благодаря вертолетной площадке, так и по морю, используя круизные корабли или паромы.

Это амбициозное предприятие поддерживается Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии и направлено на создание "совершенно новой игровой площадки для приключенческого туризма". От американских горок нового поколения до тематических развлечений, каждый аспект парка разрабатывается с целью предоставить гостям уникальный и незабываемый опыт.

Первый в мире плавучий парк аттракционов: как он выглядит - фото 2

Уникальные аттракционы и мировой дизайн

Проект предусматривает не только развлекательные объекты, но и инфраструктуру для комфортного пребывания: три отеля с роскошными номерами, дизайн которых разработан ведущими мировыми специалистами, а также 11 ресторанов, которые предложат разнообразие кулинарных изысков. Интерьеры заведений, как и весь парк, воплощают в себе синтез современных технологий и уважение к морской истории места, ведь проект включает в себя переосмысление старой нефтяной платформы.

Первый в мире плавучий парк аттракционов: как он выглядит - фото 3

Впечатляющее вложение и будущие перспективы

Инвестиции в размере свыше 4 миллиардов фунтов стерлингов подчеркивают не только масштаб проекта, но и его значимость для экономики Саудовской Аравии. Это ставка на уникальное сочетание технологий, дизайна и природы, которое должно привлечь внимание туристов со всего мира, искающих новые острые ощущения.

Проект "Буровая вышка" станет не просто новым аттракционом, но и символом технологического и культурного возрождения в регионе. С его реализацией Саудовская Аравия обещает переосмыслить концепцию тематических парков, превратив их в магнетические центры мирового туризма.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://focus.ua/worldfun/641229-ostrov-podobnogo-kotoromu-net-posredi-morya-postroyat-plavuchiy-park-razvlecheniy-video
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости