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Главная Новости Общество невероятно Первый летающий автомобиль апробировали в Турции: известны детали
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Первый летающий автомобиль апробировали в Турции: известны детали

После внедрения определенных новаций, автомобиль сможет подниматься вверх до двух тысяч метров, передвигаясь по воздуху со скоростью до 100 километров в час

сегодня, 16:38
Автор:

Дмитрий Симоненко

Первые апробации летающего автомобиля состоялись в Турции. Об этом сообщило на своем УouТube-канале издание Global News.

Первый летающий автомобиль апробировали в Турции: известны детали

Фото: Toyota

Известно, что автомобиль под название Cezeri принадлежит стамбульской компании Baykar Defense.

Отмечается, что на данный момент транспортное средство поднялось на высоту 10 метров. Однако, после внедрения определенных новаций, автомобиль сможет подниматься вверх до двух тысяч метров, передвигаясь по воздуху со скоростью до 100 километров в час.

Представители Baykar Defense надеются, что новинка займет свое место на мировом рынке уже через 10-15 лет. Отмечается, что следующее испытание транспортного средства состоится с водителем, ну, или пилотом на борту!

Известно, что японская компания Toyota в 2019 году анонсировала выпуск летающего автомобиля. В проект вложили 350 тыс долларов. Презентация новинки должна была произойти на Олимпиаде-2020, но пока она так и не состоялась. По словам представителя японской автомобильной корпорации, к 2030 году они хотят перейти к массовому производству воздушных транспортных средств, чтобы разгрузить автомобильные дороги Японии.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Rolls-Royce представил новый роскошный автомобиль.




 


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