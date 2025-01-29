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Первые двойнята родились благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям на Львовщине

Детям помогли родиться благодаря репродуктивным технологиям

сегодня, 12:06
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Недилько Ксения

Из Львовского областного перинатального центра выписали двойняшек Матвея и Юстину, которые первыми в Украине родились благодаря государственной программе вспомогательных репродуктивных технологий . Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Первые двойнята родились благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям на Львовщине

Двойня во Львовской области

Игорь и Ирина из Городка Львовщины долго мечтали о детях. Путь супругов был нелегким, но они верили, искали возможности и одними из первых вызвались поучаствовать в государственной программе – и сегодня держат на руках свое счастье.

А воплотить мечту супругам удалось профессионалам Львовского областного перинатального центра во главе с Марией Малачинской благодаря государственной программе вспомогательных репродуктивных технологий в рамках Программы медицинских гарантий. Это первые дети, которые родились благодаря этой программе, а всего с марта 2024 года таким шансом воспользовались уже 250 пар во Львовской области.

"Искренне благодарю Министерство здравоохранения и Виктора Ляшко за веру в областную программу, которую мы запустили в 2023 году, ее масштабирование на всеукраинский уровень и мощную поддержку на каждом шагу.

За последние 10 лет уровень рождаемости в Украине упал почти на 40%. Полномасштабная война обострила демографический кризис. Несмотря на такие трудности, во Львовском областном перинатальном центре в прошлом году появилось на свет более 4900 детей – это почти на 6% больше, чем в 2023 году. Искренне желаю, чтобы в этом году было по меньшей мере 5000! " – подчеркнул глава Львовской ОВА.

Львовский перинатальный центр – первое коммунальное учреждение в Украине, на базе которого уже два года работает отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Все необходимое закупили на средства областного бюджета и собственные средства Центра.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Охматдете прооперировали девочку с редкой патологией – редкая патология, связанная с избыточным выделением корой надпочечников мужских половых гормонов. Как следствие, наружные половые органы принимают мужской вид вместо женского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию НДСЛ "Охматдет". И хотя это редкая патология, такие случаи встречаются и заставляют страдать детей как физически, так и эмоционально.

Первые двойнята родились благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям на Львовщине - фото 2
Первые двойнята родились благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям на Львовщине - фото 3
Первые двойнята родились благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям на Львовщине - фото 4
Первые двойнята родились благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям на Львовщине - фото 5
Первые двойнята родились благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям на Львовщине - фото 6
Первые двойнята родились благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям на Львовщине - фото 7



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