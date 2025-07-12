Пчелы-разведчики: в Китае создали киборг-насекомых для шпионских миссий

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Ткачова Марія
Китайские ученые разработали устройство, позволяющее управлять пчелой прямо через ее мозг. Это самый маленький в мире "контроллер мозга" — он весит всего 74 миллиграмма, то есть даже меньше капли нектара, которую пчела несет в полет.
В Китае создали первую в мире «киборг-пчелу»
Устройство крепится на спине насекомого, а тонкие нейроглы подключаются к его мозгу. Посредством электрических импульсов ученые могут заставить пчелу поворачивать, лететь в нужном направлении, а затем возвращаться назад. В ходе экспериментов насекомые слушались сигналов в 90% случаев.
Ранее подобные разработки тестировали на жуках или тараканах, но эти устройства были более тяжелыми и менее точными. Благодаря микроразмерам и естественной маневровости пчел китайские инженеры считают, что их открытие открывает новые горизонты.
Такие "киборг-пчелы" могут использоваться в качестве разведчиков, спасателей или для мониторинга экосистем. К примеру, они могут попасть туда, куда не залезет дрон или человек — в завалы после катастроф или в узкие щели построек.
Однако технология вызывает и многие нравственные вопросы. Ведь управляемые насекомые могут превратиться в микрошпионов, которых сложно обнаружить.