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Пчелы-разведчики: в Китае создали киборг-насекомых для шпионских миссий

В Китае создали первую в мире «киборг-пчелу»: ее мозгом можно управлять

12 июля 2025, 18:09
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Ткачова Марія

Китайские ученые разработали устройство, позволяющее управлять пчелой прямо через ее мозг. Это самый маленький в мире "контроллер мозга" — он весит всего 74 миллиграмма, то есть даже меньше капли нектара, которую пчела несет в полет.

Пчелы-разведчики: в Китае создали киборг-насекомых для шпионских миссий

В Китае создали первую в мире «киборг-пчелу»

Устройство крепится на спине насекомого, а тонкие нейроглы подключаются к его мозгу. Посредством электрических импульсов ученые могут заставить пчелу поворачивать, лететь в нужном направлении, а затем возвращаться назад. В ходе экспериментов насекомые слушались сигналов в 90% случаев.

Ранее подобные разработки тестировали на жуках или тараканах, но эти устройства были более тяжелыми и менее точными. Благодаря микроразмерам и естественной маневровости пчел китайские инженеры считают, что их открытие открывает новые горизонты.

Такие "киборг-пчелы" могут использоваться в качестве разведчиков, спасателей или для мониторинга экосистем. К примеру, они могут попасть туда, куда не залезет дрон или человек — в завалы после катастроф или в узкие щели построек.

Однако технология вызывает и многие нравственные вопросы. Ведь управляемые насекомые могут превратиться в микрошпионов, которых сложно обнаружить.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 9 июля 2025 года российская армия ударила дроном-камикадзе по жилому дому в селе Правдино, Херсонской области. В результате атаки погиб годовалый мальчик Дима, который находился во дворе вместе с бабушкой. Женщина получила ранения, ребенка спасти не удалось.
Это преступление вызвало сильный резонанс — гибель ребенка стала очередным доказательством того, что российские военные целенаправленно терроризируют гражданское население. Но на этот раз ответ не заставил себя ждать. ВСУ провели точечную операцию против экипажа, который, по предварительным данным, и руководил дроном "Молния", убившим ребенка. Разведка установила направление запуска – из района временно оккупированной Голой Пристани. Там в пятиэтажном нежилом доме и находились операторы.



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Источник: https://www.thesun.co.uk/tech/35797063/china-cyborg-bees-control-minds-movement-spy-rescue-missions/
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