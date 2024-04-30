Открытие года: ТОП-10 малоизвестных фактов о странах мира

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Черновалова Кристина
В мире 195 признанных стран, каждая из которых уникальна своей историей, культурой и традициями. В этой статье мы расскажем о десяти удивительных фактах, которые могут быть неизвестны широкой публике.
10 удивительных фактов о странах, которые вы точно не знали
Лихтенштейн – одна из самых маленьких стран мира, которая может похвастаться уникальным национальным праздником. Каждый год 15 августа правительство устраивает для всех жителей страны общий праздничный завтрак в саду замка Вадуц.
Канада известна своими природными красотами, но мало кто знает, что в этой стране насчитывается более двух миллионов озер. Это больше, чем во всех остальных странах мира, вместе взятых.
Исландия – одна из немногих стран в мире, где нет комаров. Учёные объясняют это уникальным климатом и экосистемой, которые не позволяют комарам выживать и размножаться.
Сан-Марино, считающееся одной из старейших республик мира, было основано в 301 году н.э. По легенде, оно было основано каменщиком по имени Марин, который укрылся на горе от римских преследований.
Бутан – единственная страна в мире, которая измеряет свой успех не через ВВП, а через так называемый Индекс Национального Счастья, введённый в 1972 году.
Французские заморские территории находятся не только вокруг Европы, но и в Тихом океане. Пальмиры, небольшой атолл, является частью Французской Полинезии и представляет собой территорию, нежилую и практически не затронутую человеком.
Науру, одно из самых маленьких островных государств, не имеет официально признанной столицы. Административные функции распределены по всему острову, который сам по себе меньше 21 квадратного километра.
Токелау, небольшой островной регион в составе Новой Зеландии, не имеет дорог, подходящих для автомобильного движения. Жители передвигаются в основном на велосипедах или пешком, что делает этот регион одним из самых экологичных.
Швейцария официально заявила о своем нейтралитете в 1815 году и с тех пор не участвует в военных конфликтах. Эта политика позволила стране стать одним из крупнейших финансовых центров мира.
Неожиданный факт о Ватикане – это то, что при его крошечных размерах и численности населения, статистически, уровень преступности здесь один из самых высоких в мире, из-за большого количества мелких краж, совершаемых среди туристов.
Эти десять фактов лишь малая часть того удивительного разнообразия, которое существует в нашем мире. Открывая новые страны и культуры, мы учимся понимать и ценить уникальные особенности каждого уголка нашей планеты.
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