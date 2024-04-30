Открытие года: ТОП-10 малоизвестных фактов о странах мира

В мире 195 признанных стран, каждая из которых уникальна своей историей, культурой и традициями. В этой статье мы расскажем о десяти удивительных фактах, которые могут быть неизвестны широкой публике.

10 удивительных фактов о странах, которые вы точно не знали

1. Лихтенштейн и его уникальный праздник

Лихтенштейн – одна из самых маленьких стран мира, которая может похвастаться уникальным национальным праздником. Каждый год 15 августа правительство устраивает для всех жителей страны общий праздничный завтрак в саду замка Вадуц.

2. Канада и её озёра

Канада известна своими природными красотами, но мало кто знает, что в этой стране насчитывается более двух миллионов озер. Это больше, чем во всех остальных странах мира, вместе взятых.

3. Исландия без комаров

Исландия – одна из немногих стран в мире, где нет комаров. Учёные объясняют это уникальным климатом и экосистемой, которые не позволяют комарам выживать и размножаться.

4. Сан-Марино и его история

Сан-Марино, считающееся одной из старейших республик мира, было основано в 301 году н.э. По легенде, оно было основано каменщиком по имени Марин, который укрылся на горе от римских преследований.

5. В Бутане измеряют национальное счастье

Бутан – единственная страна в мире, которая измеряет свой успех не через ВВП, а через так называемый Индекс Национального Счастья, введённый в 1972 году.

6. Пальмиры – территория Франции

Французские заморские территории находятся не только вокруг Европы, но и в Тихом океане. Пальмиры, небольшой атолл, является частью Французской Полинезии и представляет собой территорию, нежилую и практически не затронутую человеком.

7. Науру – страна без столицы

Науру, одно из самых маленьких островных государств, не имеет официально признанной столицы. Административные функции распределены по всему острову, который сам по себе меньше 21 квадратного километра.

8. В Токелау нет автомобилей

Токелау, небольшой островной регион в составе Новой Зеландии, не имеет дорог, подходящих для автомобильного движения. Жители передвигаются в основном на велосипедах или пешком, что делает этот регион одним из самых экологичных.

9. Швейцария и её политика нейтралитета

Швейцария официально заявила о своем нейтралитете в 1815 году и с тех пор не участвует в военных конфликтах. Эта политика позволила стране стать одним из крупнейших финансовых центров мира.

10. В Ватикане самый высокий уровень преступности

Неожиданный факт о Ватикане – это то, что при его крошечных размерах и численности населения, статистически, уровень преступности здесь один из самых высоких в мире, из-за большого количества мелких краж, совершаемых среди туристов.

Эти десять фактов лишь малая часть того удивительного разнообразия, которое существует в нашем мире. Открывая новые страны и культуры, мы учимся понимать и ценить уникальные особенности каждого уголка нашей планеты.