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От искусства до ювелирных изделий: рейтинг самых ценных вещей на планете

Топ самых дорогих вещей в мире, которыми невозможно пользоваться по назначению

сегодня, 17:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В мире, где роскошь и эксклюзивность определяют статус, существует перечень предметов, стоимость которых зашкаливает за пределы обыденного восприятия. Эти вещи не только символизируют богатство и престиж, но и являются воплощением уникальности и исключительности. В этой статье мы представляем вам рейтинг самых дорогих вещей в мире, где каждый объект рассказывает свою историю богатства и роскоши.

От искусства до ювелирных изделий: рейтинг самых ценных вещей на планете

Самые дорогие вещи в мире

1. "История Величия" — Антикварная статуя Будды (3 миллиарда долларов США)

На первом месте рейтинга находится антикварная статуя Будды, стоимость которой оценивается в 3 миллиарда долларов. Это не просто произведение искусства, а символ духовности и мира, выполненный из редчайшего материала и усыпанный драгоценными камнями. Считается, что статуя обладает исключительной исторической и культурной ценностью, что делает ее бесценной для коллекционеров со всего мира.

От искусства до ювелирных изделий: рейтинг самых ценных вещей на планете - фото 2

2. "Картина Мечты" — "Спасители Мира" Леонардо да Винчи (450 миллионов долларов)

"Спасители Мира" — одно из последних известных произведений Леонардо да Винчи, проданное за 450 миллионов долларов, занимает второе место. Эта картина, изображающая Иисуса Христа как символ мира и света, не только демонстрирует мастерство да Винчи, но и символизирует вечность и универсальность человеческих ценностей.

От искусства до ювелирных изделий: рейтинг самых ценных вещей на планете - фото 3

3. "Ювелирное Совершенство" — Розовый Графф (46 миллионов долларов)

На третьем месте располагается алмаз "Розовый Графф", весом в 24,78 карата, проданный за 46 миллионов долларов. Его непревзойденный розовый цвет и исключительная чистота делают этот камень одним из самых желанных и дорогих ювелирных изделий в мире.

От искусства до ювелирных изделий: рейтинг самых ценных вещей на планете - фото 4

4. "Часовая Роскошь" — Breguet Grande Complication Marie-Antoinette (30 миллионов долларов)

Четвертую позицию занимает часы Breguet Grande Complication Marie-Antoinette с оценочной стоимостью в 30 миллионов долларов. Созданные в честь Марии-Антуанетты, эти часы являются шедевром часового искусства, объединяющим в себе красоту, точность и инновационность.

От искусства до ювелирных изделий: рейтинг самых ценных вещей на планете - фото 5

5. "Винный Пик" — Шато Лафит 1787 (160 тысяч долларов за бутылку)

Замыкает пятерку лидеров Шато Лафит 1787, самое дорогое вино в мире, стоимостью 160 тысяч долларов за бутылку. Принадлежащее Томасу Джефферсону, это вино не только историческая реликвия, но и символ виноделия как искусства.

От искусства до ювелирных изделий: рейтинг самых ценных вещей на планете - фото 6

Эти предметы роскоши не просто демонстрируют величие и изысканность; они являются свидетельствами человеческого мастерства и стремления к совершенству. В мире, где ценности постоянно меняются, эти вещи остаются вечными символами статуса, роскоши и непревзойденного мастерства.



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