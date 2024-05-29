Остров Смерти: причины опасности одного из самых загадочных уголков планеты

На Земле существует множество мест, окутанных мистикой и легендами, но немногие из них могут сравниться по степени опасности с Островом Смерти. Официально известный как Куэймада-Гранде, этот небольшой остров расположен в 33 километрах от бразильского побережья и является домом для одного из самых смертоносных созданий — золотой ядовитой гадюки.

Остров смерти, который не разрешается посещать людям

Остров имеет площадь всего 0.43 квадратных километров, но по оценкам на нём обитает от 2000 до 4000 ядовитых гадюк. Эти змеи стали настоящими хозяевами острова после того, как уровень моря поднялся и остров отделился от материка. Отсутствие естественных хищников и множество доступных видов птиц, прилетающих на остров, способствовали их размножению.





Исторически остров был малоизучен из-за своей опасности. Несмотря на заманчивые рассказы о сокровищах, спрятанных пиратами в этих местах, ни одна экспедиция так и не смогла тщательно исследовать его. В 1920-х годах был построен маяк для предотвращения кораблекрушений, но после нескольких летальных инцидентов среди обслуживающего персонала, он был автоматизирован и оставлен без постоянного присутствия человека.

Сегодня Остров Смерти официально закрыт для посещений. Бразильское правительство разрешает исследования только квалифицированным учёным и под строгими мерами безопасности. Законы предусматривают серьезные штрафы и наказания за нелегальное посещение острова, так как риск смерти из-за укуса змеи остаётся крайне высоким.

Остров представляет значительный интерес для ученых, изучающих эволюцию змей и токсикологию. Яд золотой ядовитой гадюки изучается в медицинских целях, в том числе для создания препаратов, которые могли бы лечить заболевания крови и снижать артериальное давление.

Остров Смерти продолжает оставаться одной из самых загадочных и опасных точек на карте мира, напоминая о том, что даже в эпоху глобальных технологий и исследований, природа всё ещё умеет хранить свои тайны.