Одно на 25 миллионов: австралиец нашел редчайшее куриное яйцо

Австралиец решил приготовить себе омлет и пошел в амбар за куриными яйцами, выбрав самое крупное, он поспешил домой, чтобы приготовить завтрак. Но когда он разбил яйцо, его ожидал настоящий сюрприз.

редкое куриное яйцо (фото: Medialeaks)

Тайлер Зейдель, семья которого владеет большим домашним хозяйством, рассказал, что обнаружил яйцо с тремя желтками, что случается крайне редко. Он позвал своих родителей, которые также были шокированы находкой сына. По словам фермеров, они такого еще никогда не встречали, хотя на вкус это яйцо ничем не отличалось от обычного.





Эту историю австралиец рассказал в социальных сетях, опубликовав соответствующее фото и вскоре получил ответ от ученых из Сиднейского университета. Они отметили, что в природе часто можно встретить куриные яйца с двумя желтками, а вот с тремя — очень редко — такое яйцо бывает одно на 25 миллионов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жительница Китая стала звездой сети из-за необычного яйца, которое нашла у себя во дворе. Одно куриное яйцо было зеленого цвета и в пятнах.

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