Обнаружен самый полезный жук: он уничтожает пластик

Ученые из Южной Кореи нашли жука, который ест пластик. Об открытии сообщает American Society For Microbiology.



Жук Plesiophthophthalmus davidis проживает в Центральной Азии. В его кишечнике присутствуют бактерии рода Серратия, способные эффективно раскладывают полистирол. В Департаменте химической инженерии специалист провели эксперимент с личинками жука.

Оказалось, что при употреблении полистирола количество бактерий Серратия в кишечнике существа достигает 33% от всего содержимого микрофлоры.

Предполагается, что жуки смогут полностью биодеградировать полистирол, что можно будет использовать в борьбе с пластиковыми отходами.

Как ранее сообщали "Комментарии", российскому зоологу и заведующему отделом мелких млекопитающих в зоопарке Ростова-на-Дону грозит до 40 лет тюрьмы в Шри-Ланке за то, что он собирал мертвых жуков на дороге с целью сфотографировать.

По словам Александа Игнатенко, он планировал сделать фотографии насекомых при хорошем освещении для определения их вида, а потом вернуть жуков обратно. Но позже оказалось, что на Шри-Ланке запрещено поднимать с земли "даже опавший листок или перо птицы".



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