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Новый вердикт: названа самая красивая актриса в истории кино

Беллуччи свергла Монро: новая королева красоты по версии ListChallenges

сегодня, 21:00
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Черновалова Кристина

В мире кинематографа произошло сенсационное событие: 59-летняя итальянская дива Моника Беллуччи официально признана самой красивой актрисой всех времен, сместив с пьедестала голливудскую икону Мэрилин Монро. Этот вердикт вынесли участники масштабного опроса, проведенного порталом ListChallenges.

Новый вердикт: названа самая красивая актриса в истории кино

Названа самая красивая актриса всех времен

Беллуччи – новая королева красоты

Моника Беллуччи, звезда таких культовых фильмов, как "Малена", "Матрица", и "Страсти Христовы", обошла в рейтинге не только Мэрилин Монро, но и других признанных красавиц, включая Анджелину Джоли, Брижит Бардо, Грейс Келли и Элизабет Тейлор. Победа Беллуччи стала неожиданностью для многих, ведь она уже давно перешагнула 50-летний рубеж, который в Голливуде часто считается критическим для актрис.

Опрос, который изменил все

В опросе ListChallenges приняли участие тысячи киноманов со всего мира. Им было предложено выбрать самую красивую актрису из обширного списка, включавшего звезд разных эпох и национальностей. Результаты опроса вызвали бурные обсуждения в социальных сетях и СМИ. Многие согласны с выбором Беллуччи, отмечая ее неподвластную времени красоту, харизму и талант.

Интересные факты об опросе и его победительнице

  • В опросе участвовали не только зрители, но и сами актрисы. Среди них были Брижит Бардо, Натали Портман и многие другие.

  • Моника Беллуччи начала свою карьеру как модель, а затем успешно перешла в кино. Она известна своей работой как в европейском, так и в голливудском кинематографе.

  • Беллуччи была замужем за французским актером Венсаном Касселем. У них две дочери, старшая из которых, Дева Кассель, пошла по стопам матери и стала успешной моделью.

Победа Моники Беллуччи в опросе ListChallenges – это не просто признание ее красоты. Это символ того, что стандарты красоты меняются, и возраст больше не является препятствием для успеха и восхищения. Возможно, эта победа вдохновит других женщин принимать и любить себя такими, какие они есть, в любом возрасте.



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Источник: https://www.listchallenges.com/100-most-beautiful-actresses-of-all-time
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