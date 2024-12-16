Новый год может принести еще большие испытания: что на это указывает

На пороге нового года люди ожидают перемен к лучшему, однако оптимистичные ожидания могут не сбыться. Согласно популярной теории "теории WTF" (What the f...k?), 2025 год принесет новые испытания.

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Согласно теории, год, который начинается со среды, принесет либо катастрофу, либо пандемию, либо войну, сообщает портал “Комментарии” со ссылкой на информацию издания “Новости. Live”.









Конечно, можно не верить конспирологии, однако, если проанализировать некоторые такие годы, то можно убедиться в относительной правдивости опасений. К примеру:

2020: пандемия COVID-19;

2014: вспышка Эболы;

2003 год: война в Ираке;

1997 год: смерть принцессы Дианы;

1986 год: авария на Чернобыльской АЭС.

“Эти события в свое время нанесли ущерб как отдельным регионам, так и всему миру. Для сторонников "теории WTF" это не совпадение, а признак того, что 2025 год может оказаться не лучшим годом”, — отмечает издание.

Следует уточнить, что "теория WTF" находится на грани предрассудков и статистики. Конечно, если искать закономерности, то их можно выявить, однако научно не доказано, что существует прямая связь между первыми буквами года и возникновением катастроф.

Напомним, что украинцев уже предупредили об ожидаемом ухудшении ситуации с нового года. Доктор социальной экономики Зиновий Свереда сделал угрожающий прогноз, как рассказывал портал "Комментарии".

Он отметил, что банкиры показывают инфляцию на уровне этого места 9,7%. "Так и в среднем гречка подорожает на 20-25%, как и любые виды продукции", — убежден Свереда. По его словам, самое важное, что сейчас можно организовывать, это больше закупать продукты и не по килограмму-два, а по 10 килограммов.