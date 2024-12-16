logo

BTC/USD

103914.82

ETH/USD

3917.56

LTC/USD

116.12

USD/UAH

42.00

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Новый год может принести еще большие испытания: что на это указывает
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый год может принести еще большие испытания: что на это указывает

Конспирологическая теория прогнозирует сложный 2025 год

сегодня, 13:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На пороге нового года люди ожидают перемен к лучшему, однако оптимистичные ожидания могут не сбыться. Согласно популярной теории "теории WTF" (What the f...k?), 2025 год принесет новые испытания.

Новый год может принести еще большие испытания: что на это указывает

Иллюстративное фото

Согласно теории, год, который начинается со среды, принесет либо катастрофу, либо пандемию, либо войну, сообщает портал “Комментарии” со ссылкой на информацию издания “Новости. Live”.


Новый год может принести еще большие испытания: что на это указывает - фото 2


Конечно, можно не верить конспирологии, однако, если проанализировать некоторые такие годы, то можно убедиться в относительной правдивости опасений. К примеру:

  • 2020: пандемия COVID-19;

  • 2014: вспышка Эболы;

  • 2003 год: война в Ираке;

  • 1997 год: смерть принцессы Дианы;

  • 1986 год: авария на Чернобыльской АЭС.

“Эти события в свое время нанесли ущерб как отдельным регионам, так и всему миру. Для сторонников "теории WTF" это не совпадение, а признак того, что 2025 год может оказаться не лучшим годом”, — отмечает издание.

Следует уточнить, что "теория WTF" находится на грани предрассудков и статистики. Конечно, если искать закономерности, то их можно выявить, однако научно не доказано, что существует прямая связь между первыми буквами года и возникновением катастроф.

Напомним, что украинцев уже предупредили об ожидаемом ухудшении ситуации с нового года. Доктор социальной экономики Зиновий Свереда сделал угрожающий прогноз, как рассказывал портал "Комментарии".

Он отметил, что банкиры показывают инфляцию на уровне этого места 9,7%. "Так и в среднем гречка подорожает на 20-25%, как и любые виды продукции", — убежден Свереда. По его словам, самое важное, что сейчас можно организовывать, это больше закупать продукты и не по килограмму-два, а по 10 килограммов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.novyny.live/nastupnii-rik-prinese-bidi-pro-shcho-govorit-populiarna-teoriia-219890.html
Теги:

Новости

Все новости