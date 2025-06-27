Новая угроза в Черном море: обнаружили смертельно ядовитую рыбу

В Черном море обнаружили экзотическую и смертельно ядовитую рыбу – тетраодон серебристый. В Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа сообщили, что рыба выглядит экзотически, обладает способностью раздуваться как шар.

Тетраодон серебристый. Фото Госэкоинспекция

Отмечают, что тетраодон серебристый (Lagocephalus sceleratus) или рыба-шар, смертельно ядовитый инвазивный вид, который уже фиксируется в акватории Черного моря.

Происходит этот тропический хищник из Индо-Тихоокеанского региона, но благодаря Суэцкому каналу проник в Средиземное, а затем оказался и в Черном море.

"Первые упоминания о тетраодоне в Черном море у украинских берегов появились в 2014 году", — пояснили в экологической инспекции.

Рыба опасна тем, что содержит тетродотоксин. Это мощный яд, поражающий нервную систему. Смерть при потреблении может повлечь даже крошечная доза этого яда.

"Имеет сверхпрочные челюсти, которыми разгрызает сетки, жилки и улов. Питается моллюсками, рыбой, ракообразными, вытесняя местные виды. В результате его распространения в Средиземном море рыбаки терпят значительный экономический ущерб", — пояснили в инспекции.

Потепление климата, по мнению специалистов, может привести к распространению рыбы в Черном море. А это в свою очередь угрожает биоразнообразию, мелкому рыболовству и здоровью людей.

Украинцам при обнаружении незнакомой рыбы посоветовали сделать фото или видео с масштабом (линейка, рука), записать координаты или место обнаружения и сообщить в инспекцию. Это поможет ученым отследить распространение этого инвазивного вида.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что укусы насекомых могут повлечь за собой потерю конечностей.



