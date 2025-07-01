В последнее время мир детских игрушек буквально захватило маленькое пушистое существо с большими глазами и невероятной харизмой Лабубу. Эта игрушка стала настоящим хитом во многих странах, ее раскупают мгновенно, а в соцсетях дети и взрослые снимают видео с любимцем, который на первый взгляд выглядит как волшебная смесь белочки, зайчика и привидения. Но что сделало Лабубу столь популярным и почему цена некоторых экземпляров достигает сотен долларов?

Новая игрушка Лабубу: какая на нее самая высокая цена и почему ее хотят все дети мира

Что такое Лабубу?

Лабубу (Labubu) – это персонаж из коллекции MONSTERS японского художника Kasing Lung. Сначала Лабубу существовал только в виде иллюстраций, но впоследствии его превратили в коллекционную фигурку, а затем в плюшевую игрушку. Сам Лабубу — это вымышленное существо, трудно сравнимое с чем-то конкретным. У него большие зубки, пушистое тельце и выразительные глаза, мгновенно вызывающие симпатию.

Почему Лабубу так хотят дети?

Необычный внешний вид

В мире, где большинство игрушек выглядят шаблонно, Лабубу выгодно выделяется. Его внешность одновременно милая и чудаковатая — это настоящий "инопланетный" волшебник в мире мягких игрушек.

Тренд в соцсетях

TikTok, YouTube и Instagram переполнены видео с Лабубу. Дети снимают ролики, где распаковывают новые фигурки, обнимают мягкие варианты или просто хвалятся редкими экземплярами. Это создает безумный спрос.

Ограниченные серии

Компания Pop Mart, выпускающая игрушки, создает ограниченные коллекции, которые очень сложно найти. Некоторые Лабубу исчезают с полок магазинов через минуты после релиза.

Элемент коллекционирования

Существуют десятки вариаций Лабубу – каждая со своим настроением, костюмом и даже "темной стороной". Дети (и не только дети) охотятся за редкими фигурками, как настоящие коллекционеры.

Какая высокая цена?

Хотя стандартные фигурки Лабубу стоят от 15 до 30 долларов, некоторые редкие варианты или крупные плюшевые экземпляры на вторичном рынке продаются за сумасшедшие деньги. Например:

Labubu Forest Concert Limited Edition (ограниченная серия) – на аукционах ее продают до 600–900 долларов.

Labubu x The Monsters plush XXL – огромный вариант мягкой игрушки может стоить от 1000 долларов и больше, особенно если это редкая версия из выставок.

На одном же аукционе в Китае гигантскую игрушку Лабубу продали за 150 тысяч долларов.





Стоит ли покупать?

Для детей Лабубу – это не просто игрушка, а маленький друг, дающий положительные эмоции. Но перед тем как тратить сотни долларов, родителям стоит подумать: это ли настоящее желание ребенка, или модное влияние соцсетей. В любом случае, если вам удастся найти Лабубу по адекватной цене — вы точно подарите своему ребенку радость.

Вывод

Лабубу – это современная легенда мира игрушек. Она покорила сердца миллионов детей и стала объектом коллекционирования у взрослых. Необычный дизайн, ограниченные выпуски и вирусная популярность сделали из пушистого монстрика настоящее сокровище. И хотя цена может кусаться, популярность Лабубу только растет – и, похоже, этот тренд еще надолго останется с нами.

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