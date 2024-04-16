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Необычные сыры со всего мира: от Азии до Америки

7 деликатесных сыров: необычные и странные сорта

сегодня, 13:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В кулинарном мире сыры занимают особое место, предлагая гурманам бесконечное разнообразие вкусов и текстур. Ниже представлены семь уникальных сыров со всего мира, каждый из которых обладает своей неповторимой историей и вкусовыми качествами.

Необычные сыры со всего мира: от Азии до Америки

Самые необычные сыры в мире

1. Халлуми (Кипр)

Халлуми — это кипрский сыр, который изготавливают из смеси коровьего, овечьего и козьего молока. Его отличает уникальная способность не таять при нагревании, благодаря чему халлуми часто жарят или грильют. С легким солоноватым вкусом, этот сыр отлично сочетается с свежими овощами, особенно с помидорами и огурцами, а также с фруктами, например, арбузом.

Необычные сыры со всего мира: от Азии до Америки - фото 2

2. Касу марцу (Италия)

Один из самых спорных сыров мира, касу марцу производится на Сардинии и известен своей особенностью — в нем живут личинки мух. Этот сыр считается деликатесом и подается обычно с местным крепким вином, таким как Сардинское каннонау.

Необычные сыры со всего мира: от Азии до Америки - фото 3

3. Сапсаго (Швейцария)

Сапсаго, известный также как "травяной сыр", делается из обезжиренного коровьего молока с добавлением ферментированных трав, что придает ему ярко-зеленый цвет. Сыр имеет терпкий, почти горький вкус. Традиционно его подают тонко натертым поверх пасты или ризотто.

Необычные сыры со всего мира: от Азии до Америки - фото 4

4. Амул Платинум (Индия)

Этот сыр производится в Индии и отличается своей мягкостью и кремовой текстурой. Амул Платинум универсален, его можно добавлять в супы, соусы или употреблять как самостоятельное блюдо. В Индии его часто подают с тропическими фруктами.

Необычные сыры со всего мира: от Азии до Америки - фото 5

5. Бургос (Испания)

Испанский сыр Бургос изготавливается из овечьего молока и имеет мягкую, почти кремообразную текстуру. Благодаря своей мягкости, он хорошо сочетается с медом или мармеладом, а также прекрасно дополняет фруктовые и ягодные десерты.

Необычные сыры со всего мира: от Азии до Америки - фото 6

6. Гамонейро (Испания)

Производимый в Астурии, этот сыр созревает в естественных пещерах, что придает ему сложный аромат с нотами дыма и грибов. Гамонейро традиционно едят с яблочным сидром, который помогает раскрыть все нюансы вкуса сыра.

Необычные сыры со всего мира: от Азии до Америки - фото 7

7. Телемеа (Румыния)

Телемеа — это румынский сыр, по вкусу напоминающий фету, но более мягкий и влажный. Он идеален для салатов, особенно хорош в сочетании с помидорами и зеленью, а также прекрасно подходит для приготовления традиционных румынских блюд.

Необычные сыры со всего мира: от Азии до Америки - фото 8

Эти семь необычных сыров со всего мира — отличный способ расширить свои гастрономические горизонты. Каждый сыр уникален не только своим вкусом, но и историей, а их сочетания с различными продуктами и напитками могут превратить обычный прием пищи в настоящее приключение для вкусовых рецепторов.



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