Необычные сыры со всего мира: от Азии до Америки

В кулинарном мире сыры занимают особое место, предлагая гурманам бесконечное разнообразие вкусов и текстур. Ниже представлены семь уникальных сыров со всего мира, каждый из которых обладает своей неповторимой историей и вкусовыми качествами.

Самые необычные сыры в мире

1. Халлуми (Кипр)

Халлуми — это кипрский сыр, который изготавливают из смеси коровьего, овечьего и козьего молока. Его отличает уникальная способность не таять при нагревании, благодаря чему халлуми часто жарят или грильют. С легким солоноватым вкусом, этот сыр отлично сочетается с свежими овощами, особенно с помидорами и огурцами, а также с фруктами, например, арбузом.





2. Касу марцу (Италия)

Один из самых спорных сыров мира, касу марцу производится на Сардинии и известен своей особенностью — в нем живут личинки мух. Этот сыр считается деликатесом и подается обычно с местным крепким вином, таким как Сардинское каннонау.





3. Сапсаго (Швейцария)

Сапсаго, известный также как "травяной сыр", делается из обезжиренного коровьего молока с добавлением ферментированных трав, что придает ему ярко-зеленый цвет. Сыр имеет терпкий, почти горький вкус. Традиционно его подают тонко натертым поверх пасты или ризотто.





4. Амул Платинум (Индия)

Этот сыр производится в Индии и отличается своей мягкостью и кремовой текстурой. Амул Платинум универсален, его можно добавлять в супы, соусы или употреблять как самостоятельное блюдо. В Индии его часто подают с тропическими фруктами.





5. Бургос (Испания)

Испанский сыр Бургос изготавливается из овечьего молока и имеет мягкую, почти кремообразную текстуру. Благодаря своей мягкости, он хорошо сочетается с медом или мармеладом, а также прекрасно дополняет фруктовые и ягодные десерты.





6. Гамонейро (Испания)

Производимый в Астурии, этот сыр созревает в естественных пещерах, что придает ему сложный аромат с нотами дыма и грибов. Гамонейро традиционно едят с яблочным сидром, который помогает раскрыть все нюансы вкуса сыра.





7. Телемеа (Румыния)

Телемеа — это румынский сыр, по вкусу напоминающий фету, но более мягкий и влажный. Он идеален для салатов, особенно хорош в сочетании с помидорами и зеленью, а также прекрасно подходит для приготовления традиционных румынских блюд.





Эти семь необычных сыров со всего мира — отличный способ расширить свои гастрономические горизонты. Каждый сыр уникален не только своим вкусом, но и историей, а их сочетания с различными продуктами и напитками могут превратить обычный прием пищи в настоящее приключение для вкусовых рецепторов.