Нейтральные зоны: пять мест на Земле, которые никому не принадлежат

На земном шаре осталось всё меньше мест, которые не принадлежат ни одной стране. Однако, в некоторых уголках мира ещё можно найти территории, о которых никто официально не заявил свои права. Эти участки земли привлекают исследователей, путешественников и даже тех, кто мечтает о создании собственного микрогосударства. Вот пять самых известных территорий, которые остаются "ничейной землёй":

Никому не принадлежащие: пять уникальных территорий мира

1. Бир Тавил

Расположенная между Египтом и Суданом, эта пустынная земля площадью около 2060 квадратных километров является одной из немногих настоящих terra nullius или "ничьей землей" в современном мире. Этот статус возник из-за различий в границах, установленных в 1899 и 1902 годах. Обе страны претендуют на соседнюю территорию — треугольник Халаиб, богатый морскими ресурсами, оставляя Бир Тавил без претензий.

2. Марие Бирд Ленд

Этот крупный участок Антарктиды в 620 000 квадратных километров не входит в территориальные претензии ни одной страны, что делает его уникальным в контексте Договора об Антарктике 1959 года, который призывает к международному сотрудничеству и запрещает новые территориальные претензии.

3. Либерланд

В 2015 году чешский политик и активист Вит Йедличка провозгласил создание нового государства на спорном участке земли между Сербией и Хорватией. Площадь этой территории составляет всего 7 квадратных километров. Обе страны отказались от претензий на этот участок, что дало Йедличке возможность использовать юридический вакуум для создания новой нации.

4. Свальбард

Зона, где действует уникальный международный договор. Хотя острова принадлежат Норвегии, Договор о Свальбарде 1920 года позволяет гражданам всех стран-участниц вести коммерческую и научную деятельность на равных правах, фактически делая его местом с международным статусом.

5. Нейтральная зона между Саудовской Аравией и Ираком

Эта территория была результатом нерешенных границ между двумя странами в начале XX века. Нейтральная зона существовала до 1991 года, когда была разделена между Ираком и Саудовской Аравией, но исторический прецедент нейтральности оставляет ее важным примером территорий без четкого суверенитета.

Такие уникальные территории представляют собой интересный аспект международных отношений и геополитики. Они остаются напоминанием о том, что даже в наш высокорегулируемый и картографированный мир, существуют места, которые ускользают от обычных суверенитетных разделений.