Невероятные прогнозы на 2023 год, сделанные в 1923 году

Преподаватель в Университете Калгари Пол Фейри собрал вырезки из газет, в которых говорилось о предвидении на будущее. Таким образом, опыт опубликовал список прогнозов, которые дали люди более ста лет назад, а именно в 1923 году по нашему настоящему. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter канадского энтузиаста.

В 1923 году предусмотрели устройство подобное Apple Watch. Фото из открытых источников

100 лет назад некоторые люди довольно удачно увидели будущее, конечно, часть из прогнозов утопична или не выдержала времени, однако есть и достаточно точные предсказания. Прогнозы охватывают такие темы как рост населения, продолжительность жизни, тенденции красоты, путешествия и здравоохранение.

Предсказание Apple Watch. Радиотелефоны часового размера позволят каждому быть на связи с концами земли, – пишут в одной из газет.





Прогноз по работе. Доктор Штайнмец, эксперт по электричеству, считал, что наступает время, когда не будет длительной тяжелой работы и что люди будут работать не более четырех часов в день благодаря работе электричества. Он визуализирует удивительную трансформацию жизни в 2023 году. Каждый город станет "чистым городом". Это также должно быть работа электричества.





О конкурсах красоты. Конкурсы красоты будут не нужны, поскольку красивых людей будет так много, что определить победителей будет практически невозможно. То же будет касаться и детских конкурсов.





О болезнях. Рак, туберкулез, детский паралич, локомоторная атаксия и проказа будут уничтожены.





О получении информации из газет. Читая прогноз на 2023 год, когда в небесах летают многие разновидности самолетов, мы начинаем день не с чтения мировых новостей, а с того, что слушаем их, поскольку газеты прекратили свою деятельность более полувека назад.





О войне. Профессор А. М. Лоу рассказал, как человечество будет воевать в 2023 году. Профессор останавливается на последних научных террористических войнах и ссылается на изобретение струи воды, как сильно заряженные электричеством, что сделает кавалерию устаревшей. "Война 2023 года будет беспроводной войной, поскольку возможности этой удивительной силы безграничны", – говорит ученый начала 20 века. Профессор Лоу приходит к выводу, что вполне возможно, что когда цивилизация уйдет еще на один век, ментальная телепатия будет существовать в зародыше и станет очень полезным методом общения.





О еде. Частная кухня исчезнет. Еда будущего будет приготовлена ​​по химическим формулам, которые сохранят свежесть фруктов и мяса, лишат их неперевариваемых свойств и отправят на стол готовыми к употреблению. Вместо соусов, которые просто успокаивают вкус, у нас будет прекрасная смесь концентрированных витаминов, ферментов и тонизирующих веществ.





О продолжительности жизни. К 2023 году средняя продолжительность жизни человека может увеличиться до 100 лет. В редких случаях его можно увеличить до 150, возможно, 200 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об Эль-Ниньо и драматических предсказаниях, которые он может вызвать в 2023 году.

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