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Невероятно, но факт: стало известно, какие 5 животных соблюдают строгую диету.

Обычно животные не выбирают жидкую пищу, но летучая мышь – исключение. Это единственные млекопитающие, питающиеся только кровью

сегодня, 17:47
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Клименко Елена

Люди всеядны по своей природе. Их зубы и пищеварительная система развивались так, чтобы позволять им есть как растительную, так и животную пищу. Однако некоторые индивиды соблюдают определенные диеты. Скотт Треверс, эволюционный биолог из Ратгерского университета, в своей статье для Forbes рассказал, что среди животных также есть представители, выбирающие определенный тип пищи.

Невероятно, но факт: стало известно, какие 5 животных соблюдают строгую диету.

Фото: из открытых источников

Летучая мышь-вампир – кровожадное млекопитающее

Обычно животные не выбирают жидкую пищу, но летучая мышь – исключение. Это единственные млекопитающие, питающиеся кровью.

Треверс сообщил, что эти летучие мыши живут в Центральной и Южной Америке, и имеют множество специальных адаптаций, позволяющих им придерживаться такой экстравагантной диеты. Они используют тепловые датчики в носу для обнаружения вен на коже жертвы и имеют острые зубы, позволяющие делать безболезненные надрезы.

Коала – гурман, предпочитающий эвкалипт.

Коалы практически исключительно питаются листьями эвкалипта, что является малопитательным и содержит токсины. Их пищеварительная система очень адаптирована для переработки этих едких листьев, включая большой толстый кишечник, что помогает им получать необходимые питательные вещества.

Биолог также отметил, что коалы очень требовательны в выборе разновидностей эвкалиптов, что еще больше ограничивает их рацион.

Земляной волк – гиена, которая не может жевать мясо

Земляной волк, принадлежащий семье гиеновых, живет в Африке, в частности на востоке и юге континента. Они преимущественно питаются термитами, которые способны потреблять до 300 000 за ночь, используя свои длинные и липкие языки.

Треверс рассказал, что земляные волки не могут жевать мясо из-за слабо развитых зубов.

Большая панда – ценитель бамбука

Хотя большие панды являются плотоядными по своей природе, их рацион состоит почти полностью из бамбука. Они могут съедать до 40 кг этого растения в день, обладая мощными челюстными мышцами, позволяющими им эффективно переваривать бамбук.

Коршуна-слизнеед – фанат улиток

Этот вид коршуна, обитающий в водно-болотных угодьях Флориды и Латинской Америки, питается почти исключительно яблочными улитками. Его специализированный длинный клюв помогает вытаскивать улиток из их раковин. Однако такая узкая диета делает коршун уязвимым к изменениям в популяции улиток.

Портал "Комментарии" писал, что в "Фельдман экопарк" под Харьковом в ночь на 3 марта погибли животные в результате удара русского дрона. Об этом Общественное Харьков рассказала пресс-секретарь парка Елена Клименко.



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Источник: https://www.forbes.com/sites/scotttravers/2025/03/12/meet-the-animal-kingdoms-5-most-amazing-dieters-subsisting-on-one-type-of-food-up-to-99-of-the-time/
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