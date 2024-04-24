Неожиданный гость на военной базе: аллигатор блокирует взлетно-посадочную полосу

В понедельник, 22 апреля, на американской военной базе Макдилл, расположенной в округе Хиллсборо, произошло необычное событие. Взлетно-посадочная полоса оказалась заблокированной аллигатором.

Аллигатор заблокировал военный самолет на базе ВВС США

Рептилия, весом более 300 кг, рассеянно прогуливалась между колесами шасси военного самолета, доставляя немало веселья очевидцам. Фотографии этого необычного происшествия быстро разлетелись по сети, вызвав бурную реакцию пользователей.

Для того, чтобы убрать незваного гостя с взлетной полосы, пришлось вызывать специалистов из Комиссии Флориды по охране рыбы и дикой природы (FWC). Профессионалы своего дела аккуратно поймали аллигатора и выпустили его в реку Хиллсборо, протекающую рядом с базой.

Военные с юмором отнеслись к этой ситуации, пошутив, что аллигатор, вероятно, является сбежавшим подельником знаменитого большого аллигатора по имени Элвис, которого нередко видят на территории базы.

"Наш новый зубастый пилот был переведен в более подходящую среду за пределами базы. Особая благодарность FWC за помощь. Они думают, что Элвис вытолкал этого парня из дома", — говорится в заметке со ссылкой на известного большого аллигатора по имени Элвис, которого заметили на базе во многих предыдущих случаях.

Данный инцидент, помимо веселья, еще раз напоминает о важности бережного отношения к дикой природе. Аллигаторы являются частью экосистемы Флориды, и к ним нужно относиться с уважением, не нарушая их естественную среду обитания.