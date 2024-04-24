Неожиданный дождь из денег: блогерша обрадовала туристов на бразильском пляже

Блогерша Бел Пончано сбросила пачку денег на толпу туристов с вертолета, пролетая над живописным пляжем в Бальне-Рио-Камбори, Бразилия. Это действие стало частью серии подобных мероприятий, когда Пончано раздаёт деньги в общественных местах. В январе она бросала банкноты из окна здания, а в следующем месяце деньги витали в воздухе из её суперкара.

Блогерша Бел Пончано раздает деньги с вертолета в Бразилии

Событие, запечатлённое в видео, которое Пончано поделилась на своем Instagram, показывает, как она взлетает на вертолете и пролетает над пляжем. Пончано улыбается, просовывая пачки денег через маленькое окошко. Она разбросала более 1 500 фунтов стерлингов (около 73 тысяч гривен). Местные жители и туристы, поражённые неожиданным денежным дождем, спешили собирать купюры.

Комментарии в социальных сетях варьировались от восхищения до удивления. Некоторые пользователи восклицали: "Молодец боец, успех сияет ярко, ты хороший человек", в то время как другие выражали надежду видеть подобные акции и в будущем. Видео быстро набрало популярность, собрав более 136 тысяч просмотров и сотни комментариев, отражающих разнообразные реакции аудитории.



В завершение своего последнего видео Бел Пончано обещала, что следующий раз будет ещё более зрелищным: "Никогда не отказывайтесь от своей мечты! Только Бог может остановить вас, никто другой! В следующий раз это будет ракета", — заявила она, подогревая интерес своих подписчиков и оставляя место для догадок о будущих акциях.

Со временем становится ясно, что такие действия Бел Пончано могут стать новым трендом в блогосфере, вызывая всё больше обсуждений в медиа и среди общественности, жаждущей новостей.