Неожиданное табу: в Швеции ввели запрет из-за страха министерши

В Швеции действует необычный запрет — бананы стали нежелательным фруктом в местах визита министерши по гендерному равенству Паулины Брандберг. Причина ее аллергия и панический страх перед этим фруктом. Как сообщает шведский таблоид Expressen , правительство официально рекомендует полностью убирать бананы перед ее визитами.

Фобия, которая повлияла на правительство: в Швеции ввели новые ограничения

Согласно электронным письмам, оказавшимся в распоряжении журналистов, ведомства и местные администрации получают четкие инструкции: ни одного банана в зоне пребывания министерши.

Одно из писем отмечает: "У Паулины Брандберг сильная аллергия на бананы. Мы были бы благодарны, если бы они отсутствовали во время ее пребывания."

Паулина Брандберг подтвердила, что имеет аллергию на бананы. В комментарии для печати она пояснила, что это не только аллергия, но и настоящая фобия. В 2020 году она даже упоминала свою панику перед бананами в публикациях на платформе X. Однако эти записи были удалены после того, как новость о ее страхе вызвала широкий резонанс.

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