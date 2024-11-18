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Неожиданное табу: в Швеции ввели запрет из-за страха министерши

Швеция вводит запрет на бананы во время визитов министерши по гендерному равенству

18 ноября 2024, 15:07
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Черновалова Кристина

В Швеции действует необычный запрет — бананы стали нежелательным фруктом в местах визита министерши по гендерному равенству Паулины Брандберг. Причина ее аллергия и панический страх перед этим фруктом. Как сообщает шведский таблоид Expressen , правительство официально рекомендует полностью убирать бананы перед ее визитами.

Неожиданное табу: в Швеции ввели запрет из-за страха министерши

Фобия, которая повлияла на правительство: в Швеции ввели новые ограничения

Согласно электронным письмам, оказавшимся в распоряжении журналистов, ведомства и местные администрации получают четкие инструкции: ни одного банана в зоне пребывания министерши.                                     

Одно из писем отмечает: "У Паулины Брандберг сильная аллергия на бананы. Мы были бы благодарны, если бы они отсутствовали во время ее пребывания."

Неожиданное табу: в Швеции ввели запрет из-за страха министерши - фото 2

Паулина Брандберг подтвердила, что имеет аллергию на бананы. В комментарии для печати она пояснила, что это не только аллергия, но и настоящая фобия. В 2020 году она даже упоминала свою панику перед бананами в публикациях на платформе X. Однако эти записи были удалены после того, как новость о ее страхе вызвала широкий резонанс.                                                                    

Неожиданное табу: в Швеции ввели запрет из-за страха министерши - фото 3

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Источник: https://www.expressen.se/nyheter/sverige/paulina-brandberg-har-fobi-mot-bananer-som-en-sorts-allergi/
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