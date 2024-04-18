Назван лучший аэропорт мира в 2024 году

Международный аэропорт Хамад в Дохе признан лучшим аэропортом мира по версии исследовательской компании Skytrax. Этот престижный титул, ставший уже традиционным для аэропорта Хамад, был объявлен во время презентации рейтинга лучших аэропортов мира на Passenger Terminal EXPO во Франкфурте. Сад тропических растений, бесплатный безлимитный Wi-Fi и другие удобства сделали его лидером среди мировых аэропортов.

Світовий лідер: аеропорт хамад визнаний найкращим

В течение последнего года аэропорт Хамад продемонстрировал исключительное качество обслуживания, заслуженно заняв первое место в рейтинге Skytrax. Это свидетельство о постоянном поддержании высоких стандартов, ставших визитной карточкой катарского аэропорта. Международный аэропорт Хамад обеспечивает не только быструю и комфортную обработку пассажиров, но и предоставляет им возможность насладиться разнообразными развлечениями и услугами.

Ежегодный рейтинг Skytrax является определяющим для глобальной авиационной индустрии, ведь он базируется на отзывах пассажиров, оценивающих разные аспекты обслуживания аэропортов. В этом году было оценено более 570 аэропортов по всему миру, что свидетельствует о широком охвате рейтинга.

Среди других аэропортов, вошедших в топ-10 рейтинга этого года, стоит отметить аэропорты Инчхон в Сеуле, Ханеда и Нарита в Токио, аэропорт Парижа – Шарль-де-Голль, аэропорт Дубай, аэропорт Мюнхена имени Франца-Йозефа Штрауса, аэропорт Цюриха и аэропорт Стамбула.

Аэропорты давно перестали быть просто транзитными пунктами. Сегодня они – это произведения архитектурного искусства, предлагающие пассажирам не только комфорт, но и эстетическое наслаждение. В этом обзоре мы представляем пять самых красивых аэропортов мира , каждый из которых уникален по-своему.