Найден самый высокий подросток в мире

Книга рекордов Гиннесса нашла нового рекордсмена.



Фото: Not the Bee

В Китае нашли самого высокого подростка в мире. Ним оказался 14-летний школьник, рост которого составляет 2м 21см.

В прошлом месяце эксперты, которые фиксируют рекорды Гиннесса навестили мальчика на его родине. Его рост измерили несколько раз, в разных положениях, а также взяли мерки с его рук и ног.

Сообщается, что нет никакой аномалии в росте мальчишки. Рэнь Кэю был 150 см еще в детском саду и из мала окружающие считали его значительно старше.

Отмечается, что родители подростка были обеспокоены темпами его роста и даже обращались к врачам. Но результаты медицинских исследований не выявили ни гигантизм, ни другие заболевания у мальчика. Мама и папа, а также бабушки и дедушки Рэня также высокого роста.

Школа, где учиться мальчик, время от времени заказывает для него новые парты и стулья для удобства мальчика. Естественно при таком росте мальчику сложно подобрать одежду из магазина. И одежда и обувь отшивается специально. Также мальчику сложно передвигаться с помощью общественного транспорта. Там он часто получает незначительные травмы, так как часто бьется о косяки дверей.

Несмотря на высокий рост, подростку нельзя заниматься спортом, например как баскетбол. У него развивается плоскостопие и он страдает хрящевыми опухолями. Это упущение он компенсирует успехами в учебе и киберспорте.

Раньше титул "самого высокого подростка" принадлежал американец Кевин Брэдфорд. В свои 16 лет его рост составил 2м 16см.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что звезда Гарри Поттера побил рекорд в Инстаграме.

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