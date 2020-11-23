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Найден самый высокий подросток в мире

Ближайшие родственники подростка также высокого роста

сегодня, 18:51
Автор:

Диденко Светлана

Книга рекордов Гиннесса нашла нового рекордсмена.

Найден самый высокий подросток в мире

Фото: Not the Bee

В Китае нашли самого высокого подростка в мире. Ним оказался 14-летний школьник, рост которого составляет 2м 21см. 

В прошлом месяце эксперты, которые фиксируют рекорды Гиннесса навестили мальчика на его родине. Его рост измерили несколько раз, в разных положениях, а также взяли мерки с его рук и ног.

Сообщается, что нет никакой аномалии в росте мальчишки. Рэнь Кэю был 150 см еще в детском саду и из мала окружающие считали  его значительно старше.

Отмечается, что родители подростка были обеспокоены темпами его роста и даже обращались к врачам. Но результаты медицинских исследований не выявили ни гигантизм, ни другие заболевания у мальчика. Мама и папа, а также бабушки и дедушки Рэня также высокого роста. 

Школа, где учиться мальчик, время от времени заказывает для него новые парты и стулья для удобства мальчика. Естественно при таком росте мальчику сложно подобрать одежду из магазина. И одежда и обувь отшивается специально.  Также мальчику сложно передвигаться с помощью общественного транспорта. Там он часто получает незначительные травмы, так как часто бьется о косяки дверей.

Несмотря на высокий рост, подростку нельзя заниматься спортом, например как баскетбол. У него развивается плоскостопие и он страдает хрящевыми опухолями. Это упущение он компенсирует успехами в учебе и киберспорте. 

Раньше титул "самого высокого подростка" принадлежал  американец Кевин Брэдфорд. В свои 16 лет его рост составил 2м 16см. 

Напомним, "Комментарии" сообщали, что звезда Гарри Поттера побил рекорд в Инстаграме.


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Источник: https://lenta.ru/news/2020/11/23/tallest/
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