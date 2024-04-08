Наследники богатства: молодые миллиардеры Forbes

В глобальном рейтинге Forbes 2024 года отмечены молодые миллиардеры, каждый из которых внес свой уникальный вклад в семейные бизнес-империи, унаследовав значительные состояния. Forbes подчеркнул стойкую тенденцию включения молодых наследников богатства. Вот краткий обзор каждого из них:

Самые богатые молодые люди мира

Клементе дель Веккьо

Возраст: 19 лет

Состояние: $4,5 млрд

Источник богатства: Родился в богатой семье, основавшей Luxottica, крупнейшего в мире производителя очков и линз, включая такие бренды, как Ray Ban и Oakley. Клементе унаследовал свое состояние после смерти отца Леонардо дель Веккьо в 2022 году, продолжая семейную традицию в оптической индустрии.

Ливия Войт

Возраст: 19 лет

Состояние: $1,1 млрд

Источник богатства: Внучка Вернера Войта, основателя WEG, одного из крупнейших производителей электрических двигателей в Латинской Америке. Ливия унаследовала долю в компании после смерти деда в 2016 году, продолжая его дело и внося свой вклад в семейный бизнес.

Ким Чжун-юн

Возраст: 20 лет

Состояние: $1,4 млрд

Источник богатства: Унаследовала долю в холдинговой компании NXC, разработчике онлайн-игр Nexon, после смерти отца Ким Чжун-Чжу в 2022 году. Ее наследство включает значительную долю в одном из крупнейших разработчиков игр в Азии.

Кевин Дэвид Леманн

Возраст: 21 год

Состояние: $3,3 млрд

Источник богатства: Совладелец сети магазинов косметики dm (Drogerie Markt). Наследство от отца в виде 50% акций компании превратило его в самого молодого миллиардера по версии Forbes в 2021 году, когда ему исполнилось 18 лет.

Лука дель Веккьо

Возраст: 22 года

Состояние: $4,7 млрд

Источник богатства: Еще один сын основателя Luxottica, Леонардо дель Веккьо. Лука продолжает семейное дело в производстве очков, включая популярные бренды Ray Ban и Oakley, укрепляя семейное наследие в оптической индустрии.

Реми Дассо

Возраст: 22 года

Состояние: $2,5 млрд

Источник богатства: Правнук знаменитого французского авиационного инженера Марселя Блоха (Дассо). Реми унаследовал долю в семейном авиационном холдинге Dassault Aviation, продолжая традиции инноваций и развития в авиастроении.

Ким Чжун-мин

Возраст: 22 года

Состояние: $1,4 млрд

Источник богатства: Вторая дочь Ким Чжун-Чжу, унаследовавшая долю в NXC, разработчике онлайн-игр Nexon. Продолжает семейный бизнес в индустрии разработки игр, укрепляя позиции компании на мировом рынке.

Захан Мистри

Возраст: 25 лет

Состояние: $4,9 млрд

Источник богатства: Сын погибшего Сайруса Мистри, занимал пост директора в SC Finance, части строительного холдинга Shapoorji Pallonji Group. Наследие отца предоставило Захану возможность продолжить семейный бизнес на новом уровне управления.

Дора Войт де Ассис

Возраст: Не указан

Состояние: $1,1 млрд

Источник богатства: Старшая внучка Вернера Войта, сооснователя WEG. Унаследовала долю в компании, поддерживая семейное дело и продолжая развитие производства электрических двигателей на мировом рынке.

Эти молодые миллиардеры не только представляют значительное богатство и влияние, но и демонстрируют разнообразие путей сохранения и увеличения семейного наследия в современной экономике, преодолевая вызовы и используя возможности для роста и развития своих компаний.