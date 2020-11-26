kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.11.2020

BTC/USD

16926.22

ETH/USD

506.89

LTC/USD

70.93

НБУ 26.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество невероятно Нашли владельцев свадебных колец, которые были утеряны в море
commentss НОВОСТИ Все новости

Нашли владельцев свадебных колец, которые были утеряны в море

Владельцы колец нашли свои украшения с помощью фото

сегодня, 18:00
Автор:

Диденко Светлана

Молодой паре вернут кольца, после того, как они чуть не погибли в Средиземном море.

Нашли владельцев свадебных колец, которые были утеряны в море

Фото с открытых источников

Недавно спасатели нашли необычную находку в водах Средиземного моря. Они выловили рюкзак, в котором были два свадебных кольца. Работники службы спасения предположили, что владельцы скорее всего погибли. Тем более рюкзак нашли в полузатопленной лодке, с которого эвакуировали людей несколько недель назад. Тогда погибли 5 пассажиров.

Спасатели сообщили гуманитарную службу об обручальных кольцах, которые начали поиск тех, кому они принадлежат. На удивление, владельцев быстро нашли. Ими оказались Ахмед и Дуд — пара молодоженов из Алжира. О том, что кольца принадлежат именно им, свидетельствует гравировка на кольцах. Молодые люди уже не надеялись увидеть свои украшения.

"Когда я опубликовал фото в соцсетях, я не ожидал, что найдутся владельцы рюкзака", — рассказывает Ахмад Аль Русан, работник благотворительной организации MSF. "Я думал, что он принадлежит тем, кто погиб в море".

Нашли владельцев свадебных колец, которые были утеряны в море - фото 2

Русан оказывал психологическую поддержку Ахмеду, Дуди и еще десятку мигрантов после того, как лодка начала тонуть в Средиземном море.

Стало известно, что супруги покинули Ливию и отправились в Европу в поисках лучшей жизни. Во время аварии в открытом море их спасла рыбацкая лодка и доставила их на Сицилию. Позже Ахмеду и Дуде показали фотографию рюкзака, в котором были кольца. Молодожены рассказали, что кольца нуждались в ремонте, поэтому они решили их спрятать на время путешествия.

Спасатели сообщают, что рюкзак будет сохраняться в них, а после карантина обязательно вернут владельцам.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что певица Лолита попала в аварию в Москве.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-55074959
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ