На станции Вернадского зафиксировали мощнейший ветер за всю историю наблюдений

В ночь на 22 сентября на украинской полярной станции им. Вернадского в Антарктике был зафиксирован новый исторический рекорд скорости ветра, достигший небывалых 42,5 метров в секунду, что соответствует 153 километрам в час. Это самая высокая скорость ветра, зарегистрированная на станции с момента ее основания в 1947 году, сообщает Национальный антарктический научный центр.

На украинской полярной станции им. Вернадского в Антарктике зафиксировали новый погодный рекорд

Полярники сравнивают скорость ветра со скоростью влечения, подчеркивая невероятную силу природного явления. Важно отметить, что столь сильные ветры являются привычным явлением для региона, хотя и не достигают таких рекордных показателей каждый день. Ученые отмечают, что ветры такой интенсивности в Украине могли бы считаться стихийными бедствиями, но для полярной станции они стали частью повседневной жизни.

По словам Дениса Пишняка, руководителя отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ, изменение климата может влиять на интенсивность и частоту ветров в регионе. Циклоны, приносящие быстрые ветры, смещаются поближе к станции, увеличивая возможность повторения таких рекордных событий. Ученый упомянул о предыдущих рекордах, в частности о скорости ветра 39 м/с, зафиксированной в июле 2017 года, и 36 м/с в сентябре 2016 года, которые были превзойдены.

Сотрудники станции "Вернадский" отмечают, что справились с вызовами, поставленными перед ними природой, без значительных разрушений инфраструктуры. Видео, опубликованное полярниками, показывает, как они борются со стихией.

Читайте на портале "Комментарии" — В Антарктике, неподалеку от украинской полярной станции "Академик Вернадский", полярники стали свидетелями редкого явления — полярного сияния, появившегося на небе второй раз за этот год. Ученые отмечают, что до этого подобное свечение наблюдалось почти десять лет назад.