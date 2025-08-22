В Полтавской области во время копания глины на окраине села Лубенского района была найдена удивительная находка. Краевед из села Зарог Оржицкой громады Наталья Погорелова обратилась в Центр охраны и исследований памятников археологии, чтобы идентифицировать находку.

На Полтавщине копали глину, но нашли что-то гораздо дороже (ФОТО)

"Находка очень напоминала бивень мамонта, чем она впоследствии и оказалась при осмотре места обнаружения нашим сотрудником Михаилом Коваленко. К сожалению, бивень лежал очень близко к поверхности, а потому испытал сильную эрозию и не был пригоден для музеефикации", – отмечают археологи.

Там подчеркивают, что он находился в верхней части склона плато коренной террасы правого берега реки Оржица и, судя по ситуации его залегания, вероятно был принесен ледником вместе с глиняным лесом.

"Интересно, что это не первый такой палеолитический след в этой местности. 16 сентября 2005 г. председатель тогдашнего Оржицкого районного совета Гордиенко С.В. сообщил о находках костей мамонта на территории карьера Тарасовского кирпичного завода. Так что уже 17 сентября младший сотрудник нашего Центра (а ныне директор) Вячеслав Шерстюк поехал в Оржицкий район, чтобы обследовать местонахождение этих материалов. Стоит вспомнить, что за несколько дней до этого местные школьники передали в районный музей несколько обломков бивня мамонта, которые также происходили отсюда", – добавляют археологи и предполагают, что село Зарог тоже находится на Оржиччине, и, возможно, именно она когда-то была "главным центром мамонтов на Полтавщине".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что киевские таможенники предотвратили незаконную пересылку из Украины в США зубов мамонтов, млекопитающих, которые вымерли несколько сотен тысяч лет назад. Эти палеонтологические образцы обладают культурной и научной ценностью. Переслать их пытались в международной почтовой отправке под видом "креативных художественных заготовок" стоимостью $10. Об этом сообщает Киевская таможня, пишет портал "Комментарии".