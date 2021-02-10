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На Полтавщине коммунальщики заподозрили, что церковь ворует газ и отрезали его - подробности

В Храме было обнаружено незадокументированное оборудование, которое не учитывалось при подсчете потребляемого газа

сегодня, 21:44
Автор:

Оленка Клочко

На Полтавщине коммунальщики заподозрили, что церковь ворует газ и отрезали его - подробности

Свято-Троицкий храм остался без газа. Фото: открытые источники

Прихожане Свято-Троицкого храма, расположенного на территории Крестовоздвиженского женского монастыря в Полтаве, мерзнут во время служб и визитов в церковь. Все потому, что коммунальщики подозревают, что церковь ворует газ, сообщает интернет-издание Полтавщина.

Вчера АО "Полтавагаз" проводило проверку газового оборудования в монастыре и плановое ТО. При осмотре инспекторы обнаружили нарушения: газовая техника, которая была установлена в зданиях, не значится в документации и, вероятно, была смонтирована самостоятельно, без участия газовых специалистов. Кроме этого, все это несанкционированное оборудование потребляет газ, но счетчик, который рассчитан на задокументированное количество приборов, не предусматривает дополнительной нагрузки. Поэтому он не способен учитывать использованный газ всеми — законными и незаконными — приборами вместе.

"По сути — это кража газа. Мы опломбировали самовольное оборудование и готовы к диалогу. Но пока с нами никто из этой религиозной общины не контактирует", — сообщило руководство "Полтавагаз".

По словам представителей газоснабжающей организации, после того, как недостатки в документации были выявлены, об этом было сообщено настоятельнице монастыря и предложено время на их устранение. Однако религиозная община решила, что произошла ошибка и на контакт не выходила, вплоть до того, пока газ не отключили.

Прихожане начали жаловаться в государственные учреждения — горсовет и ОГА, после этого руководство Храма договорилось с Полтавской газораспределительной службой о том, что все недостатки будут устранены, а документацию оформят должным образом. Когда это произойдет, газоснабжение будет восстановлено.

Позже настоятельница монастыря сообщила, что церковь, в которой были обнаружены недостатки, не имеет никакого отношения к женскому монастырю, а просто располагается на его территории. Она назвала руководство Храма "недобросовестными соседями, которые пытаются решать собственные проблемы за счет монастыря".

Ранее "Комментарии" рассказывали о современной услуге "Церковь в кармане", которая появилась в одном из Храмов на Ровенщине.


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Источник: https://poltava.to/news/59530/
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