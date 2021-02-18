На Херсонщине водитель маршрутки возит отличников бесплатно: комментарии соцсетей

Делай добро и оно к тебе вернется. В Херсонской области, в пгт Зеленовка появился водитель маршрутного такси, который собственным примером показывает детям, что хорошее поведение вознаграждается, а добрые, честные и справедливые люди повсюду. Библиотекарь Татьяна Близнецова рассказала в своем Facebook трогательную историю, которая растрогала соцсети и подарила людям веру в других людей.

Водитель маршрутки возит отличников бесплатно. Фото: Татьяна Близнецова

Татьяна сфотографировала водителя автобуса, который ездит по маршруту №33 на Херсонщине. По ее словам, он позволяет школьникам, которые учатся "на отлично", не платить за проезд.

"Он возвращает школьникам деньги за проезд", — пишет Татьяна.

Главным условием, чтобы получить бесплатную поездку, является то, что учащиеся должны показать водителю свой дневник, где стоят оценки "10", "11" или "12" баллов.

Добродетель говорит, что надеется таким образом мотивировать детей хорошо учиться и повышать школьную успеваемость.

В Facebook история о добром водителя набирает огромную популярность, ее распространили уже 8000 пользователей, а к оригинальному посту написали 630 комментариев.

"Молодец — хорошая помощь ученикам"

"Побольше бы таких людей"

"Мудрый мужчина. Респект ему"

"Если в школе мотивации не дают, то хотя бы водитель маршрутки это сделает, меньше невежд будет"

"Дай Бог ему здоровья и хороших заработков"

"В этой истории не хватает номера карточки водителя. Я бы тоже принял участие и оплатил бы часть поездок таких школьников. Это замечательная идея водителя", — пишут в комментариях в Facebook.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что стимулировать школьников хорошо учиться решил Президент, он пообещал отличникам платить президентские стипендии, гранты, а одаренным выпускникам даже оплачивать обучение за рубежом.



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