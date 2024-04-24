На грани исчезновения: топ-3 языка, которые мы можем потерять

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Черновалова Кристина
Сохранение языкового разнообразия остается одним из наиболее насущных вызовов. Согласно данным ЮНЕСКО, около 40% из более чем 6000 языков, насчитываемых на планете, находятся под угрозой исчезновения. Причины многочисленны – от урбанизации и изменения климата до социально-экономических изменений, приводящих к доминированию нескольких мировых языков. В этом материале мы рассмотрим некоторые из самых быстро исчезающих языков мира и попытаемся понять, что стоит за этим тревожным трендом.
Самые быстро исчезающие языки мира
Сохранение исчезающих языков требует глобальных усилий, включая образовательные программы, поддержку сообществ носителей языков и создание медиаресурсов на угрожаемых языках. Многие правительства и международные организации начали активнее вовлекаться в этот процесс, осознавая, что каждый язык несет уникальное культурное и историческое значение.
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