На грани исчезновения: топ-3 языка, которые мы можем потерять

Сохранение языкового разнообразия остается одним из наиболее насущных вызовов. Согласно данным ЮНЕСКО, около 40% из более чем 6000 языков, насчитываемых на планете, находятся под угрозой исчезновения. Причины многочисленны – от урбанизации и изменения климата до социально-экономических изменений, приводящих к доминированию нескольких мировых языков. В этом материале мы рассмотрим некоторые из самых быстро исчезающих языков мира и попытаемся понять, что стоит за этим тревожным трендом.



Айнский язык – Япония

Айнский язык, который традиционно говорят коренные народы острова Хоккайдо в Японии, сейчас находится на грани исчезновения. По данным последних исследований, носителей этого языка осталось менее 10 человек. Программы по его возрождению начались, но эксперты считают, что без полномасштабной поддержки молодежи и государства, язык может полностью исчезнуть в ближайшие десятилетия.



Юрумская речь – Боливия

Юрумская речь, которая используется коренными народами в департаменте Бени в Боливии, также оказалась под угрозой. Этот язык говорит менее 50 человек, и он не передается из поколения в поколение. Экономическое давление и социальная интеграция с более крупными обществами заставляют местных жителей отказываться от своего родного языка в пользу испанского.



Куши-нубанги – Центральноафриканская Республика

Языки куши-нубанги в Центральноафриканской Республике, к которым относятся манга, лака и кба, насчитывают не более нескольких сотен носителей каждый. Политическая нестабильность и военные конфликты усугубляют положение, так как многие общины распадаются или перемещаются, что приводит к потере лингвистического и культурного наследия.

Самые быстро исчезающие языки мира

Сохранение исчезающих языков требует глобальных усилий, включая образовательные программы, поддержку сообществ носителей языков и создание медиаресурсов на угрожаемых языках. Многие правительства и международные организации начали активнее вовлекаться в этот процесс, осознавая, что каждый язык несет уникальное культурное и историческое значение.







