logo

BTC/USD

65139.81

ETH/USD

3206.69

LTC/USD

85.04

USD/UAH

39.85

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно На грани исчезновения: топ-3 языка, которые мы можем потерять
commentss НОВОСТИ Все новости

На грани исчезновения: топ-3 языка, которые мы можем потерять

Сегодня в мире насчитывается больше 7 тыс. языков

сегодня, 13:30
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

Сохранение языкового разнообразия остается одним из наиболее насущных вызовов. Согласно данным ЮНЕСКО, около 40% из более чем 6000 языков, насчитываемых на планете, находятся под угрозой исчезновения. Причины многочисленны – от урбанизации и изменения климата до социально-экономических изменений, приводящих к доминированию нескольких мировых языков. В этом материале мы рассмотрим некоторые из самых быстро исчезающих языков мира и попытаемся понять, что стоит за этим тревожным трендом.

Айнский язык – Япония

Айнский язык, который традиционно говорят коренные народы острова Хоккайдо в Японии, сейчас находится на грани исчезновения. По данным последних исследований, носителей этого языка осталось менее 10 человек. Программы по его возрождению начались, но эксперты считают, что без полномасштабной поддержки молодежи и государства, язык может полностью исчезнуть в ближайшие десятилетия.

Юрумская речь – Боливия

Юрумская речь, которая используется коренными народами в департаменте Бени в Боливии, также оказалась под угрозой. Этот язык говорит менее 50 человек, и он не передается из поколения в поколение. Экономическое давление и социальная интеграция с более крупными обществами заставляют местных жителей отказываться от своего родного языка в пользу испанского.

Куши-нубанги – Центральноафриканская Республика

Языки куши-нубанги в Центральноафриканской Республике, к которым относятся манга, лака и кба, насчитывают не более нескольких сотен носителей каждый. Политическая нестабильность и военные конфликты усугубляют положение, так как многие общины распадаются или перемещаются, что приводит к потере лингвистического и культурного наследия.

На грани исчезновения: топ-3 языка, которые мы можем потерять

Самые быстро исчезающие языки мира

Сохранение исчезающих языков требует глобальных усилий, включая образовательные программы, поддержку сообществ носителей языков и создание медиаресурсов на угрожаемых языках. Многие правительства и международные организации начали активнее вовлекаться в этот процесс, осознавая, что каждый язык несет уникальное культурное и историческое значение.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости