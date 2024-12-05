На государственной границе заметили Святого Николая (ФОТО)

Волшебный гость Святой Николай пересек границу и намерен завтра оживить сказку в пункте пропуска "Шегини"! Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

Святой Николай на границе. Фото: ГПСУ

Здесь путешественников будет ждать праздничная атмосфера, магическая фотозона и, конечно же, встреча с самим Николаем. А самых маленьких гостей, которые будут пересекать границу на Львовщине, Николай обязательно порадует подарками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

День Святого Николая в Украине 2024 по новому календарю: когда праздновать

День Святого Николая – один из самых любимых праздников в Украине, который отмечают 6 декабря. В 2024 году этот праздник приобретет особое значение, поскольку Украина будет отмечать его по новому календарю, который используется в странах, перешедших на новоюлианское исчисление.

Важность перехода на новый календарь С 1 сентября 2024 года Украина официально перешла на новый календарь, что означает празднование религиозных и государственных праздников по новоюлианскому календарю. Это важное решение, принятое для приведения праздников в Украине в соответствие с большинством европейских стран и облегчением экономических и культурных связей. Изменения относятся также к празднованию религиозных событий, среди которых и День Святого Николая. Ранее этот праздник в Украине отмечался 19 декабря за григорианским календарем, но с переходом на новоюлианский, дата смещается на 6 декабря.

День Святого Николая по новому календарю: что изменится?

Смена календаря не меняет сущности праздника, но, безусловно, отразится на ряде аспектов празднования. Основные изменения касаются планирования и подготовки к праздникам, поскольку многие украинские привыкли праздновать Николая 19 декабря, и теперь им придется приспособиться к новой дате.

1. Традиции празднования

Празднование Дня Святого Николая в Украине всегда было очень важно для детей. 6 декабря, согласно новому календарю, празднование будет проходить с подарками, театрализованными мероприятиями и многими другими традициями, такими как гадания и благотворительность. Дети по-прежнему ждут святого, оставляя под подушкой свои сапожки, в которых утром можно найти сладости, игрушки или даже книги.