На фото с саммита Трампа и Путина увидели "путешественника во времени"

Новая фотография со встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске в 2025 году вызвала волну конспирологических теорий. Причиной тому стал загадочный переводчик, который невероятно похож на человека из исторического снимка 1959 года, сделанного во время "кухонных дебатов" Ричарда Никсона и Никиты Хрущева.

Трамп и Путин на Аляске. Фото из открытых источников

В начале августа Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Путиным по поводу возможного мирного урегулирования войны в Украине. Несмотря на жесткие требования Кремля, атмосфера встречи выглядела неформальной, а на одном из кадров Трамп ткнул пальцем в грудь российскому диктатору, а тот ответил улыбкой.

Именно этот снимок Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social, а после его сравнил с архивными фото 1959 года, когда президент США Ричард Никсон и советский лидер Никита Хрущев провели "кухонные дебаты" в Москве.

На обеих фотографиях в центре внимания оказались переводчики, которые выглядят очень похожими, несмотря на то, что разница между снимками составляет почти 65 лет.

На фото со встречи Трампа и Путина увидели "путешественника во времени"

Именно поэтому в соцсетях начали распространяться конспирологические теории о "путешественнике во времени" на встречи Путина и Трампа.

"Путешественник во времени на встрече Никсона — Хрущева (1959) и саммита Трампа — Путина на Аляске (2025)", — указывает один пользователь.

"Странный интересный факт? Тот самый переводчик в обоих случаях, ничуть не состарился!", — добавил другой.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отреагировала с юмором на такие теории заговора, указывая, что выглядит так, будто специально наняли двойника человека с 1959 года, чтобы сделать похожее фото с Путиным и Трампом в наше время. По ее словам, переводчики также имеют то же выражение обеспокоенности.

Дебаты Никсона и Хрущева в 1959 году стали символом холодной войны, когда США и СССР боролись за влияние в мире.

