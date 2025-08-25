На фото с саммита Трампа и Путина увидели "путешественника во времени"

Рубрики
Новая фотография со встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске в 2025 году вызвала волну конспирологических теорий. Причиной тому стал загадочный переводчик, который невероятно похож на человека из исторического снимка 1959 года, сделанного во время "кухонных дебатов" Ричарда Никсона и Никиты Хрущева.
Трамп и Путин на Аляске. Фото из открытых источников
В начале августа Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Путиным по поводу возможного мирного урегулирования войны в Украине. Несмотря на жесткие требования Кремля, атмосфера встречи выглядела неформальной, а на одном из кадров Трамп ткнул пальцем в грудь российскому диктатору, а тот ответил улыбкой.
Именно этот снимок Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social, а после его сравнил с архивными фото 1959 года, когда президент США Ричард Никсон и советский лидер Никита Хрущев провели "кухонные дебаты" в Москве.
На обеих фотографиях в центре внимания оказались переводчики, которые выглядят очень похожими, несмотря на то, что разница между снимками составляет почти 65 лет.
На фото со встречи Трампа и Путина увидели "путешественника во времени"
Именно поэтому в соцсетях начали распространяться конспирологические теории о "путешественнике во времени" на встречи Путина и Трампа.
Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отреагировала с юмором на такие теории заговора, указывая, что выглядит так, будто специально наняли двойника человека с 1959 года, чтобы сделать похожее фото с Путиным и Трампом в наше время. По ее словам, переводчики также имеют то же выражение обеспокоенности.
Дебаты Никсона и Хрущева в 1959 году стали символом холодной войны, когда США и СССР боролись за влияние в мире.
