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Мужские бороды содержат больше вредных бактерий, чем шерсть собак

Исследователи доказали, что бороды мужчин могут переносить опасные бактерии

сегодня, 16:33
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Недилько Ксения

Есть и исследования показали , что борода среднестатистического мужчины больше насыщена патогенными для человека бактериями, чем самая грязная часть шерсти собаки.

Мужские бороды содержат больше вредных бактерий, чем шерсть собак

Иллюстративное фото

Для исследования, опубликованного в журнале European Radiology, исследователи проанализировали образцы кожи и слюны 18 бородатых мужчин (возрастом от 18 до 76 лет), а также образцы шерсти и слюны 30 собак (роды которых варьировались от шнауцера до немецкой овчарки) из нескольких.

Исследователи искали колонии патогенных для человека бактерий как у человека, так и у собаки — не для того, чтобы устыдить волосы на лице, а скорее для того, чтобы проверить, безопасно ли для людей использовать те же МРТ-сканеры, которые раньше использовали собаки.

На самом деле именно люди были самыми грязными пациентами. Мужские бороды не только содержали гораздо больше потенциально инфекционных микробов, чем мех собак, но и мужчины оставляли сканеры более загрязненными, чем животные.

"Поскольку МРТ-сканер, который использовался как для собак, так и для людей, регулярно очищался после сканирования животных, бактериальная нагрузка была значительно ниже по сравнению со сканерами, которые использовались исключительно для людей", – пишут исследователи.

Исследователи написали, что тесты показали, что у всех 18 мужчин на коже и в слюне был обнаружен "высокий уровень микробов", тогда как только у 23 из 30 собак это было обнаружено .

Семь мужчин и четверо собак получили положительный результат теста на патогенные для человека микробы — тот вид бактерий, которые могут вызвать заболевание у человека, если они колонизируют несоответствующую часть тела хозяина. Среди этих микробов были Enterococcus faecalis, распространенная кишечная бактерия, которая, как известно, вызывает инфекции (особенно инфекции мочевыводящих путей) у людей, и несколько случаев Staphylococcus aureus, распространенная бактерия, которая колонизирует на кожу/слизистые оболочки, которая может жить на организме. инфекции, если попадает в кровь

В заключении ученые не хотели предостеречь мужчин от ношения бороды, а скорее отмечали необходимость соблюдения гигиены.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что новое исследование обнаружило, что тревожное количество средств личной гигиены содержит известный канцероген.



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