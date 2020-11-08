Мужчина вышел из длительной комы после шутки брата

Молодой мужчина из Тайваня летом попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого с многочисленными травмами был доставлен в больницу. Он провел 62 дня в коме и выйти из нее парню помог его брат, который пришел навестить родственника и "кинул" меткую шутку.

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Известно, что у мужчины были тяжелые повреждения, и он перенес несколько операций. Его состояние стабилизировалось, но приходить в сознание он не спешил. Однажды к нему в палату наведался брат, он пошутил, что, если тот сейчас не придет в себя, он съест его любимое блюдо — куриное филе.

Неожиданно пульс пострадавшего начал учащаться, и тот пришел в себя. Ему за короткое время удалось полностью восстановить силы и здоровье, поэтому вскоре он выписался из больницы. Позже он пришел с большим тортом и поблагодарил медицинский персонал за то, что они боролись за его жизнь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что геймер из Китая буквально лопнул от ярости из-за поражения в компьютерной игре. Мужчине удалось вызвать скорую и получить своевременную медицинскую помощь, которая спасла ему жизнь.

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