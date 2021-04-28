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Мужчина выиграл в казино 2,1 миллиона долларов, вложив всего 40 долларов - как ему это удалось

Мужчина сорвал куш в казино благодаря одной из самых популярных слот-машин Monopoly Millionaire

28 апреля 2021, 13:00
Автор:

Кириєнко Анна

Мужчина с Аляски выиграл джекпот размером 2,1 миллиона долларов в казино The Cosmopolitan в Лас-Вегасе. О выигрыше сообщили в Твиттере казино.

Мужчина выиграл в казино 2,1 миллиона долларов, вложив всего 40 долларов - как ему это удалось

Джекпот - мужчина выиграл 2,1 миллиона долларов в казино в Лас-Вегасе. Фото: azartnews.com

Счастливчику удалось сорвать куш благодаря одной из самых популярных слот-машин Monopoly Millionaire. Стоит отметить, что мужчина вложил всего 40 долларов.

Monopoly Millionaire — очень популярный игровой автомат, который состоит из пяти барабанов и пяти основных линий, которые могут формировать 25 различных комбинаций.

Интересной особенностью игрового автомата является джекпот в один миллион монет, который можно выиграть в пределах основного бонусного раунда прогрессивного джекпота.

Счастливчик с Аляски стал обладателем именно этого огромного выигрыша вложив минимальную сумму — 40 долларов.

Напомним, что женщина выиграла миллион долларов в свой день рождения. Счастливицей оказалась жительница города Фэрфакс, которую зовут Бу Сокхом. Американка признается, что ей везет уже не первый раз: еще до начала карантина ей удалось выиграть в лотерею две тысячи долларов. Испытать удачу во второй раз Бу решила на свой день рождения, и не ошиблась. Она рассказала, что муж спросил ее, какой бы билет она хотела купить. На что женщина ответила, что хочет билет стоимостью 30 долларов. На что женщина потратит деньги, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что счастливый украинец выиграл в лотерее более 33 миллиона гривен. Билет "Супер Лото" имел шесть комбинаций и пять тиражей. На сайте Украинской национальной лотереи сообщается, что выигрыш достался онлайн-игроку. Точная сумма, которая достанется победителю — 33032020 гривен. В сообщении подчеркивают, что это самый большой джекпот за всю историю существования лотерей в Украине.


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Источник: https://twitter.com/Cosmopolitan_LV/status/1386526595549077512?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1386526595549077512%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fazart.nv.ua%2Fukr%2Fnews%2Fdzhekpot-v-kazino-las-vegasa-50157016.html
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