Мужчина выиграл в казино 2,1 миллиона долларов, вложив всего 40 долларов - как ему это удалось

Мужчина с Аляски выиграл джекпот размером 2,1 миллиона долларов в казино The Cosmopolitan в Лас-Вегасе. О выигрыше сообщили в Твиттере казино.

Джекпот - мужчина выиграл 2,1 миллиона долларов в казино в Лас-Вегасе. Фото: azartnews.com

Счастливчику удалось сорвать куш благодаря одной из самых популярных слот-машин Monopoly Millionaire. Стоит отметить, что мужчина вложил всего 40 долларов.

Monopoly Millionaire — очень популярный игровой автомат, который состоит из пяти барабанов и пяти основных линий, которые могут формировать 25 различных комбинаций.

Интересной особенностью игрового автомата является джекпот в один миллион монет, который можно выиграть в пределах основного бонусного раунда прогрессивного джекпота.

Счастливчик с Аляски стал обладателем именно этого огромного выигрыша вложив минимальную сумму — 40 долларов.

Напомним, что женщина выиграла миллион долларов в свой день рождения. Счастливицей оказалась жительница города Фэрфакс, которую зовут Бу Сокхом. Американка признается, что ей везет уже не первый раз: еще до начала карантина ей удалось выиграть в лотерею две тысячи долларов. Испытать удачу во второй раз Бу решила на свой день рождения, и не ошиблась. Она рассказала, что муж спросил ее, какой бы билет она хотела купить. На что женщина ответила, что хочет билет стоимостью 30 долларов. На что женщина потратит деньги, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что счастливый украинец выиграл в лотерее более 33 миллиона гривен. Билет "Супер Лото" имел шесть комбинаций и пять тиражей. На сайте Украинской национальной лотереи сообщается, что выигрыш достался онлайн-игроку. Точная сумма, которая достанется победителю — 33032020 гривен. В сообщении подчеркивают, что это самый большой джекпот за всю историю существования лотерей в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!