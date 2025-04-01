Мужчина выиграл роскошное поместье на побережье, но сбежал оттуда через три дня: причина

Глен Элми, литейщик из Волсолла, стал счастливым победителем благотворительной лотереи, выиграв роскошный особняк на побережье Девона. Однако радость от неожиданного выигрыша продолжалась недолго – через несколько дней мужчина вынужден был покинуть свой новый дом.

Глэн Элми

Известно, что футуристическое поместье Stealth House, исполненное в стиле Джеймса Бонда, поразило британца современным дизайном, панорамным видом на океан и бассейном. Стоимость этого уникального дома оценивается в 3 миллиона фунтов стерлингов.

"Если бы я сам проектировал дом, он выглядел бы именно так!" – восхищенно признавался Элми.

Сначала Глен называл особняк домом своей мечты и планировал устроить там семейный отдых. Однако впоследствии оказалось, что здание расположено всего в двух метрах от края обрыва. Это вызвало у нового владельца серьезную обеспокоенность.

В частности, район, где находится имение, страдает эрозией береговой линии. Местные жители предупреждают о частых оползнях, а вдоль побережья установлены знаки, предупреждающие о возможных обвалах.

Опасаясь потенциальной опасности, Гленн решил вернуть ключи и требовать денежную компенсацию, эквивалентную стоимости недвижимости. В то же время компания, организовавшая лотерею, уверяет, что никаких существенных рисков нет.

После этого Элми больше не возвращался в поместье. По словам местных жителей, дом по-прежнему остается пустым.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что из Британии депортируют 80-летнюю польку, потому что документы на ее пребывание в стране были поданы онлайн. Впрочем, министерство вовремя не уведомило заявительницу об ошибке и поставило ее перед решением, которое жалобе не подлежит.



