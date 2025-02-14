Мужчина весом 250 кг упал с кровати и вызвал спасателей, чтобы подняться

Вчера в 13:09 в Службу спасения Бориспольского района Киевской области поступил вызов о необходимости оказания помощи упавшему с кровати жителя села Чубинское, который не мог самостоятельно встать. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Киевщины.

Спасательная операция, фото: ГСЧС Украины

Проблема заключалась в том, что у мужчины много избыточной массы тела, более 250 кг(!).

Благодаря слаженным действиям 7-х спасателей и использованию специальных подручных средств, пострадавшему была оказана помощь, и его вернули на кровать.

"Этот случай еще раз демонстрирует важность оперативного реагирования спасателей на нестандартные ситуации и их готовность помогать гражданам в любых обстоятельствах", – отмечают в ГСЧС.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Полтавщине, на реке Днепр, в 5 км от берега перевернулась лодка на воздушной подушке с пятью рыбаками. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Событие произошло в с. Шушваловка Кременчугского района. Трое мужчин самостоятельно добрались до берега в с. Жолнина Черкасской области. Водолазы ГСЧС вместе с работниками коммунального предприятия "Аквасервис" спасли двух рыбаков, находившихся на льду с помощью аэроглисера. Их доставили на берег и передали медикам. К спасательной операции были привлечены 18 человек и 6 единиц техники.